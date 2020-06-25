Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине зафиксировали прекращение роста безработицы
В Украине зафиксировали прекращение роста безработицы
Наводнения в Украине: МИД просит помощи у международных организаций
Наводнения в Украине: МИД просит помощи у международных организаций
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Традиционные методы уже не эффективны: новая лесная противопожарная система будет работать за счет деревьев
Главные теперь деревья: создана новая лесная противопожарная система

"Там больше не вокала, а политики": alyona alyona раскритиковала песенный конкурс Евровидения

"Там больше не вокала, а политики": alyona alyona раскритиковала песенный конкурс Евровидения
18:24 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com
alyona alyona рассказала почему не хочет участвовать в национальном отборе на Евровидение.

 Рэп исполнительница сообщила это в шоу на YouTube-шоу "Узнать за 10 секунд".

"Когда-то было предложение на счет Евровидения еще с треком "Падло" с Алиной Паш. Но это был один из первых клипов, я не вела почти концертной деятельности, из-за этого мне было очень страшно. Я не рискнула. А сейчас - не знаю. Оно таким политизированным стало, это шоу. Там больше не вокала, не какого-то артистизма, а политики. Это очень отталкивает. Возможно когда-нибудь, но не сейчас", - сказала звезда украинского хип-хопа.

Также девушка обмолвилась, что готовит новый альбом, который выйдет в первых числах сентября.

"Верхний тверк": Alyona Alyona поразила новым талантом (Видео)

"Должен был выйти в начале июня, но случился карантин. Альбом мы писали на Бали, летали туда на полтора месяца. Каждый день работали с утра до вечера, писали музыку с битмейкерами. Он будет более музыкальным, чем предыдущие мои альбомы. Это уже будет не просто рэпчик. И мы об этом сняли сериал, который тоже скоро выйдет. Будет 8 серий о том, как alyona alyona вообще создает альбом", - рассказала она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евровидение, Певица, Alyona Alyona.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
02 Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
03 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня
05 Кесарево сечение: развеваем распространенные мифы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ завершила расследование дела против Стерненко
СБУ завершила расследование дела против Стерненко
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти
В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти
&quot;Рассказ служанки&quot;: что &quot;рассказал&quot; тизер нового сезона (Видео)
"Рассказ служанки": что "рассказал" тизер нового сезона (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь