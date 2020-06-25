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Теперь думай и переживай: Слава Каминская напугала фанатов снимками с больницы

Теперь думай и переживай: Слава Каминская напугала фанатов снимками с больницы
20:26 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Вокалистка украинской группы "НеАнгелы" поделилась в соцсети снимками из больницы, чем изрядно напугала своих поклонников.

Певица опубликовала фотографии, на которых лежит в кровати в окружении медицинских препаратов. На одном фото к руке артистки тянется шланг капельницы, а на втором Слава запечатлена с кислородной маской на лице.

В подробности певица вдаваться не стала, лишь отметила, что причиной недомогания стала неврология.

Под вторым снимком Каминская оставила шутливый комментарий: "Музыка так себе. Газ тоже не веселит".

 
 
 
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Музыка так себе  Газ тоже не веселит 

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

И любовь, и свекровь: солистка "НеАнгелов" показала своего нового возлюбленного и не только (Фото)

Фанаты звезды забросали ее вопросами: "Что случилось?", "Коронавирус?", Надеюсь ничего плохого с Вами не случилось", "Слава, что случилось?", "Что б не было дурацких вопросов надо сразу всё объяснять народу, а то теперь думай и переживай".

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Все по теме:

Певица, НеАнгелы, Слава Каминская.

Автор:

Телеграф
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