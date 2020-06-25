Теперь думай и переживай: Слава Каминская напугала фанатов снимками с больницы

Певица опубликовала фотографии, на которых лежит в кровати в окружении медицинских препаратов. На одном фото к руке артистки тянется шланг капельницы, а на втором Слава запечатлена с кислородной маской на лице.
В подробности певица вдаваться не стала, лишь отметила, что причиной недомогания стала неврология.
Под вторым снимком Каминская оставила шутливый комментарий: "Музыка так себе. Газ тоже не веселит".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фанаты звезды забросали ее вопросами: "Что случилось?", "Коронавирус?", Надеюсь ничего плохого с Вами не случилось", "Слава, что случилось?", "Что б не было дурацких вопросов надо сразу всё объяснять народу, а то теперь думай и переживай".