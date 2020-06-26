В рубашке на голое тело: Тина Кароль взбудоражила сеть новым снимком

Она показала красоту и женскую игривость, которой очаровала поклонников.
В последнее время Кароль часто делится с подписчиками подобными кадрами. Она предстает перед камерой в откровенных образах, где хвастается своими прелестями.
На этот раз исполнительница позировала в расстегнутой белой oversize рубашке без нижнего белья. Волосы она уложила в красивые кудри, спадающие на лицо. Макияж знаменитости был в нюдових оттенках с акцентом на глазах.
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На лице Тины Кароль сияла улыбка, которая добавляла образу ярких эмоций. Звезда изображена на черном фоне, который гармонично сочетался с атмосферой съемки.