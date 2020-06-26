В рубашке на голое тело: Тина Кароль взбудоражила сеть новым снимком

Артистка в очередной раз решила продемонстрировать свою сексуальность. На своей странице в инстаграме Тина поделилась эротичным кадром.

Она показала красоту и женскую игривость, которой очаровала поклонников.

В последнее время Кароль часто делится с подписчиками подобными кадрами. Она предстает перед камерой в откровенных образах, где хвастается своими прелестями.

На этот раз исполнительница позировала в расстегнутой белой oversize рубашке без нижнего белья. Волосы она уложила в красивые кудри, спадающие на лицо. Макияж знаменитости был в нюдових оттенках с акцентом на глазах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль ph @little_puida Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 24 Июн 2020 в 10:50 PDT

На лице Тины Кароль сияла улыбка, которая добавляла образу ярких эмоций. Звезда изображена на черном фоне, который гармонично сочетался с атмосферой съемки.