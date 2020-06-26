Дикая львица: Кендалл Дженнер поразила горячим образом в тигровом белье

24-летняя американская модель продолжает акцентировать внимание на своей потрясающей фигуре и провоцирует воображение поклонников.

Даже несмотря на карантин, Кендалл Дженнер сумела выпустить линейку косметики совместно с сестрой Кайли и сняться в новой фотосессии для японского издания Vogue. Однако модель не забывает и о развитии инстаграм-блога и наполняет страницу пикантными кадрами, которые стабильно собирают более 5 миллионов лайков.

Для того, чтобы наделать шума в сети, звезде не нужна армия стилистов и визажистов. Такое аппетитное тело, которое имеет Кендалл Дженнер, не сравнится ни с какими фэшн-локациями и брендовыми нарядами.

На новых фото модель позирует в своей постели в спальне с тусклым светом. Для постельных кадров она выбрала откровенный комплект белья с тигровым принтом. На Кендалл Дженнер бюстгальтер, который подчеркивает ее соблазнительную грудь, и стринги, которые только выделяют стройную хрупкую талию и идеальные бедра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram wearing KENDALL X KYLIE makeup collab and not much else Публикация от Kendall (@kendalljenner) 24 Июн 2020 в 1:47 PDT

И без того эротический образ звезда дополнила длинными перчатками с тигровым принтом и искусственным мехом. В постели Кендалл Дженнер дала волю своей сексуальности и позировала в пикантных позах, а ее длинные каштановые волосы соблазнительно падали на идеальное тело.