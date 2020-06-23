Кайли и Кендалл Дженнер представили совместную коллекцию косметического бренда (Видео)

Американская модель Кайли Дженнер вместе со своей старшей сестрой Кендалл снялись в рекламной кампании собственного косметического бренда Kylie Cosmetics.

Видео появилось в Instagram-аккаунте Кайли Дженнер.

На видео сестрички позируют на полу в студии в корсетах из бежевой ткани с черными вставками. Эти кадры в ролике совмещены с черно-белыми кадрами, на которых они запечатлены в вечерних платьях среди объективов фотографов.

Реклама посвящена новой линейке косметики Kendall, которую Кайли Дженнер разработала вместе с сестрой.

View this post on Instagram A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jun 20, 2020 at 12:15pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jun 22, 2020 at 11:35am PDT

Напомним, американская блогерша и владелица бьюти-компании Кайли Дженнер даже в период карантина получила возможность стать звездой журнала Vogue Czechoslovakia. В фотосессии нового формата звезда позировала вместе со своей дочкой Сторми, которая уверенно себя чувствовала перед камерой.