Хочу встретить ее натурально: Оля Цибульская поразмышляла о старости

Украинская певица Оля Цибульская обрадовала поклонников позитивным отношением к возрасту.

В отличие от многих знаменитостей, которые боятся стареть и тратят баснословные суммы на услуги пластических хирургов, исполнительница хита "Киця" не собирается ложиться под нож.

"Можешь написать, что я олдскульная. А я вообще не боюсь старости и понимаю, что она придет. Хочу встретить ее натурально, - заявила Цибульская в Instagram. - Обожаю смотреть, как это делают итальянки. Изысканно, смело и не прячась за губами-рыбками. Не делаю процедур, которые связаны с уколами и изменением природных данных".

Певица не хочет молодиться, потому что уверена: любимый мужчина не отвернется от нее даже в возрасте.

"А как стану бабушкой - не буду красить седые волосы. Седая Киця в постеле взволнует своего дедушку", - написала она.

Поклонникам звезды ее позиция очень понравилась. "Обожаю вас за то, что без напыщенности. Искренняя, честная, адекватная и невероятно талантливая", - пишут в комментариях. - "Вы прекрасная и милая", "Выглядишь невероятно".