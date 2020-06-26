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Хочу встретить ее натурально: Оля Цибульская поразмышляла о старости

Хочу встретить ее натурально: Оля Цибульская поразмышляла о старости
13:05 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Украинская певица Оля Цибульская обрадовала поклонников позитивным отношением к возрасту.

В отличие от многих знаменитостей, которые боятся стареть и тратят баснословные суммы на услуги пластических хирургов, исполнительница хита "Киця" не собирается ложиться под нож.

"Можешь написать, что я олдскульная. А я вообще не боюсь старости и понимаю, что она придет. Хочу встретить ее натурально, - заявила Цибульская в Instagram. - Обожаю смотреть, как это делают итальянки. Изысканно, смело и не прячась за губами-рыбками. Не делаю процедур, которые связаны с уколами и изменением природных данных".

Певица не хочет молодиться, потому что уверена: любимый мужчина не отвернется от нее даже в возрасте.

 
 
 
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1 чи 2? ⠀ ⠀ Прочитала недавно в одного супермодного блогера, що ліфтолуки більше не в тренді. Прочитала і публікую⠀ ⠀ Бо наші бажання не можуть бути в моді, в тренді чи на хайпі. Вони можуть бути справжніми чи придуманими. Якщо тобі в кайф - роби! Прям тут і зараз⠀ ⠀ Коли вмієш чути себе - не так сильно хочеться чути про себе від інших⠀ ⠀ От можеш написати, що я олдскульна. А я взагалі не боюсь старості і розумію, що вона прийде. Хочу зустрічати її натурально. Обожнюю дивитись як це роблять італійки. Вишукано, сміливо і не ховаючись за губами-рибками⠀ ⠀ Не роблю процедур, які пов’язані з уколами і зміною природніх даних.⠀ ⠀ А як стану бабусею - не фарбуватиму сиве волосся. Сива киця в ліжку схвилює свого дідуся ⠀ ⠀ #лифтолук #киця #mirrorlook

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

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"А как стану бабушкой - не буду красить седые волосы. Седая Киця в постеле взволнует своего дедушку", - написала она.

Поклонникам звезды ее позиция очень понравилась. "Обожаю вас за то, что без напыщенности. Искренняя, честная, адекватная и невероятно талантливая", - пишут в комментариях. - "Вы прекрасная и милая", "Выглядишь невероятно".

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Певица, Оля Цибульская.

Автор:

Телеграф
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