В тренде: Иванка Трамп продемонстрировала стильный летний образ

Как известно, после инаугурации Дональда Трампа его дочь Иванка сразу же заняла кабинет в Белом доме и стала его советником. Знаменитая модница не боится представлять своего отца на официальных мероприятиях, поэтому с легкостью принимает участие в политических событиях США. На днях она появилась на брифинге, где произнесла речь.
Ежегодный отчет политиков касался вопроса торговли людьми. Иванка Трамп отметила, что всего один человек может дать надежду жертвам, которые попали в рабство в XXI веке.
Кроме этого, политик обратилась к правительству, чтобы вопросы торговли людьми и наказания за эти преступления стали приоритетными для рассмотрения.
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Honored to join @secpompeo for the release of the Annual Trafficking in Persons Report. Each TIP Hero recognized today is a testament to the fact that one person has the power to bring hope to survivors around the world and ensure traffickers are held accountable.
Не меньше привлек внимание и стиль Иванки Трамп.
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Honored to join @secpompeo for the release of the Annual Trafficking in Persons Report. Each TIP Hero recognized today is a testament to the fact that one person has the power to bring hope to survivors around the world and ensure traffickers are held accountable.
Для важного брифинга она выбрала трендовое летнее платье с цветочным принтом. К наряду политик подобрала босоножки на высоких каблуках и сделала идеальную укладку волос. Выглядела Иванка Трамп отлично, что уже отметили пользователи сети в комментариях к посту.