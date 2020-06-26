В тренде: Иванка Трамп продемонстрировала стильный летний образ

На днях в Белом доме состоялся брифинг, на который пришла и Иванка Трамп. Знаменитая модница продемонстрировала стильный летний образ, который уже успел очаровать сеть.

Как известно, после инаугурации Дональда Трампа его дочь Иванка сразу же заняла кабинет в Белом доме и стала его советником. Знаменитая модница не боится представлять своего отца на официальных мероприятиях, поэтому с легкостью принимает участие в политических событиях США. На днях она появилась на брифинге, где произнесла речь.

Ежегодный отчет политиков касался вопроса торговли людьми. Иванка Трамп отметила, что всего один человек может дать надежду жертвам, которые попали в рабство в XXI веке.

Кроме этого, политик обратилась к правительству, чтобы вопросы торговли людьми и наказания за эти преступления стали приоритетными для рассмотрения.

Не меньше привлек внимание и стиль Иванки Трамп.

Для важного брифинга она выбрала трендовое летнее платье с цветочным принтом. К наряду политик подобрала босоножки на высоких каблуках и сделала идеальную укладку волос. Выглядела Иванка Трамп отлично, что уже отметили пользователи сети в комментариях к посту.