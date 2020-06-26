Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Херсонский морской порт официально передали в концессию
Херсонский морской порт официально передали в концессию
Партия "Голос" лишила Вакарчука мандата
Партия "Голос" лишила Вакарчука мандата
Малиновский попал в символическую сборную 27-го тура Серии А
Малиновский попал в символическую сборную 27-го тура Серии А
Вещи, от которых нужно отказаться в июле 2020 года
Вещи, от которых нужно отказаться в июле 2020 года

Настя Каменских похвасталась идеальным летним образом (Фото)

Настя Каменских похвасталась идеальным летним образом (Фото)
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Яркие фото NK опубликовала на личной странице в инстаграме. Исполнительница устроила домашнюю фотосессию и показала, какой look выбрала для пятницы.

Настя Каменских продолжает диктовать тренды украинским модницам. Артистка поделилась вариантом стильного летнего аутфита, который прекрасно подойдет для солнечного дня.

Певица надела короткий асимметричный неоново-зеленый топ с одним рукавом, который соединила с светлыми джинсовыми мини-шортами. Такой наряд Насти Каменских создал яркий, необычный для нее образ.

Звезда дополнила свой look стильными серьгами и часами. Привлекает внимание также маникюр знаменитости. Одну руку она накрасила белым лаком, а другую – черным. На лице сделала макияж в коричневых оттенках, а волосы уложила в легкие локоны и забрала назад. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Желаю всем яркой пятницы Какое фото больше нравится? 1 или 2? ⠀ #bright #friday #mood

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 

Хочу встретить ее натурально: Оля Цибульская поразмышляла о старости

В заметке NK пожелала пятимиллионной аудитории подписчиков яркой пятницы. За час фото лайкнули почти 50 тысяч раз. Похоже, что летний аутфит понравился поклонникам певицы и они выражают свое восхищение в комментариях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Настя Каменских, НК, Летний образ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные купальники для женщин 40-45 лет на лето 2020 года (Фото)
02 ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
03 В Украине произошло два землетрясения
04 В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом
05 У Ефремова произошел сердечный приступ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве за сутки выявили 115 новых случаев COVID-19
В Киеве за сутки выявили 115 новых случаев COVID-19
Минздрав: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Минздрав: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Зеленский: Мы всех вернем - и Крым, и людей
Зеленский: Мы всех вернем - и Крым, и людей
Усовершенствует до неузнаваемости: оказалось, что ИИ не распознает, а придумывает лица
Усовершенствует до неузнаваемости: оказалось, что ИИ не распознает, а придумывает лица
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь