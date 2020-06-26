Ирина Федишин проводит отпуск на берегу моря (Фото)

Яркое семейное фото звезда опубликовала на личной странице в инстаграме. Ирина продолжает активно проводить время и ежедневно делится с подписчиками интересными моментами.

Украинская певица Ирина Федишин вместе с мужем и детьми отправилась на отдых. Звезда проводит отпуск на берегу моря и наслаждается солнечными днями.

После ослабления карантина артистка успела побывать в замках Львовщины, покаталась на велосипеде В брюках цвета фуксии и черном топе: Ирина Федишин покаталась на велосипеде в Карпатах – фото и искупалась в чане в Карпатах, даже уже дала первый сольный концерт.

В красной мини-юбке: Ирина Федишин похвасталась стройной фигурой – горячие фото и видео Теперь исполнительница отправилась в долгожданный отпуск к морю.

На снимке все члены семьи изображены невероятно счастливыми. Они позируют на фоне морских волн в пляжном наряде. Ирина надела купальник розово-фиолетового цвета и дополнила образ соломенной шляпой. Волосы звезда собрала назад, а на лице сделала легкий макияж.

"Наконец мы доехали до моря", – коротко написала в публикации певица. Однако она не указала, какое место они выбрали для отдыха. Поклонники Федишин просят в комментариях поделиться локацией.