Николь Кидман и Кит Урбан отмечают 14-ю годовщину свадьбы: милые поздравления звезд

Знаменитые супруги сегодня, 26 июня, отмечают 14-ю годовщину брака. Киноактриса и музыкант уже поделились общими чувственными фото, где искренне поздравили друг друга.

На личной странице в инстаграме Николь Кидман 26 июня оставила лаконичное фото с киноцеремонии, где они сидели рядом и что-то говорили друг другу на ухо.

Кит Урбан обнял ее за плечо, а она нежно прижалась к нему.

"Нас. С годовщиной", - лаконично подписала черно-белый снимок звезда сериала "Большая маленькая ложь".

View this post on Instagram A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on Jun 25, 2020 at 1:20pm PDT

Кит Урбан тоже не остался в стороне поздравлений, однако был многословнее. Под беззаботным фото, где он с Николь прыгают на морском побережье, он написал: "С годовщиной, детка. 14 лет... и я чувствую себя твоим бойфрендом во всех смыслах этого слова!"

View this post on Instagram A post shared by Keith Urban (@keithurban) on Jun 25, 2020 at 3:19pm PDT

Сторонники присоединились к поздравлениям и засыпали искренними словами пожеланий. Среди звезд супругов поздравили Наоми Кэмпбелл, Мишель Пфайффер и Риз Уизерспун.

Известно, что австралийцы встретили друг друга через 4 года после брака Николь с Томом Крузом. Тогда у Кита Урбана были проблемы с наркотической зависимостью, но актриса помогла ему с ними справиться. В 2006 году, когда они решили пожениться, то в брачном контракте Николь внесла свой пункт - она выплачивает мужу ежегодную доплату за то, что он не употребляет наркотические вещества.

View this post on Instagram A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on May 23, 2020 at 3:16pm PDT

В совместном браке у пары появилось 2 дочери - Фейт Маргарет и Сандей Роуз, которую родила суррогатная мать. Кроме этого у Николь есть еще двое приемных детей - Белла и Коннер, но они не видятся с матерью из-за религиозных убеждений. Известно, что они взяли пример со своего приемного отца Тома Круза и начали следовать принципам саентологии. Также звезда несколько лет назад призналась, что у нее была внематочная беременность в браке с Томом Крузом, но он бросил ее на третьем месяце беременности, и поэтому у нее случился выкидыш.

В марте 2018 года появлялись слухи о разводе Николь Кидман и Кита Урбана, но пара вовремя обратилась за помощью к семейному психологу и впоследствии у них все наладилось. С тех пор пара еще больше демонстрирует свои чувства в социальных сетях и на публике.