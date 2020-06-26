Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Херсонский морской порт официально передали в концессию
Херсонский морской порт официально передали в концессию
Партия "Голос" лишила Вакарчука мандата
Партия "Голос" лишила Вакарчука мандата
Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"
Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"
Вещи, от которых нужно отказаться в июле 2020 года
Вещи, от которых нужно отказаться в июле 2020 года

Киану Ривза "подловили" на свидании с невестой (Фото)

Киану Ривза "подловили" на свидании с невестой (Фото)
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф showdream.org
На днях в столице Германии был замечен исполнитель роли Нео - 55-летний Киану Ривз. Папарацци сфотографировали актера в международном аэропорту Шенефельд вместе с возлюбленной, 47-летней художницей Александрой Грант.

После вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновились съемки фильма "Матрица 4" - съемочная команда приступила к работе в Берлине.

Американская художница и возлюбленная голливудского актера Киану Ривза решила навестить жениха на съемках новой части франшизы.

Грант и Ривз редко попадают в кадр, но от объективов уже не скрываются.

Об их романе широко заговорили прошлой осенью, когда пара посетила гала-вечер "Art + Film".

Пробудила чувства: Александра Грант прокомментировала отношения с Киану Ривзом

Долгое время Александра и Киану, как известно, держали свои отношения подальше от внимания прессы. А их роман вырос из дружбы и общего дела - в 2011 году они выпустили книгу "Ода счастью" (Ode to Happiness), ироничное руководство по выходу из депрессии, в котором текст Ривза проиллюстрирован рисунками Грант.

Осенью 2019 года появились слухи о том, что Киану и Александра обручились.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Берлин, Киану Ривз, Александра Грант.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные купальники для женщин 40-45 лет на лето 2020 года (Фото)
02 ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
03 В Украине произошло два землетрясения
04 В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом
05 Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало строительство самолета Ан-178 для Перу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве за сутки выявили 115 новых случаев COVID-19
В Киеве за сутки выявили 115 новых случаев COVID-19
Минздрав: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Минздрав: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Зеленский: Мы всех вернем - и Крым, и людей
Зеленский: Мы всех вернем - и Крым, и людей
Компания Google будет платить издательствам за высококачественные новости: о чем речь
Компания Google будет платить издательствам за высококачественные новости: о чем речь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь