Киану Ривза "подловили" на свидании с невестой (Фото)

На днях в столице Германии был замечен исполнитель роли Нео - 55-летний Киану Ривз. Папарацци сфотографировали актера в международном аэропорту Шенефельд вместе с возлюбленной, 47-летней художницей Александрой Грант.

После вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновились съемки фильма "Матрица 4" - съемочная команда приступила к работе в Берлине.

Американская художница и возлюбленная голливудского актера Киану Ривза решила навестить жениха на съемках новой части франшизы.

Грант и Ривз редко попадают в кадр, но от объективов уже не скрываются.

'Matrix 4': Keanu Reeves llega a Alemania con su novia Alexandra Grant para empezar el rodaje: https://t.co/cZW1oTRL0W pic.twitter.com/j6manHlWTK — Cinescape (@cinescape_peru) June 24, 2020

Об их романе широко заговорили прошлой осенью, когда пара посетила гала-вечер "Art + Film".

Долгое время Александра и Киану, как известно, держали свои отношения подальше от внимания прессы. А их роман вырос из дружбы и общего дела - в 2011 году они выпустили книгу "Ода счастью" (Ode to Happiness), ироничное руководство по выходу из депрессии, в котором текст Ривза проиллюстрирован рисунками Грант.

Осенью 2019 года появились слухи о том, что Киану и Александра обручились.