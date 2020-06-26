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Хлои Кардашьян позировала перед камерой фотографа с Украины: соблазнительные фото у бассейна
Хлои Кардашьян продемонстрировала роскошную фигуру (Фото)

Хлои Кардашьян позировала перед камерой фотографа с Украины: соблазнительные фото у бассейна

Хлои Кардашьян позировала перед камерой фотографа с Украины: соблазнительные фото у бассейна
20:31 Сегодня Телеграф apostrophe.ua
Хлои Кардашьян, сестра телезвезды Ким Кардашьян, снялась в рекламной кампании собственного бренда Good American. Автором снимков выступила украинский фотограф Саша Самсонова, которая регулярно сотрудничает со знаменитым семейством.

Несколько горячих кадров украинка опубликовала на личной странице в Instagram.

На снимках Хлои лежит на бортике бассейна в сексуальном бикини, держа при этом руки на бедрах.

Из аксессуаров на ней - золотое украшение на талии, массивный браслет и серьги-кольца.

 
 
 
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Кардашьян также попозировала в черном купальнике с распущенными волосами, взявшись руками за голову.

 
 
 
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Известная модель с витилиго снялась в новой фотосессии на пляже (Фото)

 
 
 
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Саша Самсонова родилась в Украине, но уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. Украинка уже успела поработать с семейством Кардашьян-Дженнер, Дитой фон Тиз, Софией Ричи, Джессикой Альбой и многими другими знаменитостями. Девушка является не только талантливым фотографом, но и режиссером клипов.

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Все по теме:

Фотосессия, Хлои Кардашьян, Саша Самсонова, Good American.

Автор:

Телеграф
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