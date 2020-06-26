Известная модель с витилиго снялась в новой фотосессии на пляже (Фото)

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи) Винни Харлоу опубликовала серию фотографий, на которых позирует в нижнем белье на пляже. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из снимков 25-летняя модель сидит на песке лицом к камере, на других - обливает себя газировкой. Харлоу сфотографировали в комплекте серого белья американского бренда Tommy Hilfiger, а также в панамке, которая была популярным головным убором в 1990-х годах.

Наряд знаменитости дополнили сумка-"седло" французского модного дома Dior и массивные золотые украшения.

Поклонники одобрили образ манекенщицы и сделали ей комплименты в комментариях.

View this post on Instagram A post shared by ♔Jamaican Canadian♔ (@winnieharlow) on Jun 23, 2020 at 9:52am PDT

View this post on Instagram A post shared by ♔Jamaican Canadian♔ (@winnieharlow) on Jun 23, 2020 at 10:06am PDT

"Одна из лучших моделей современности", "Потрясающее, вдохновляющее тело", "Ты очень красивая!", "Хорошего тебе отдыха, ангел", - писали они под снимками, каждый из которых собрал примерно 300 тысяч лайков.

Напомним, недавно канадская модель Винни Харлоу, которая является "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret, опубликовала фотографии со своим домашним любимцем, которые уже успели умилить фанатов.