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В Индии совершила самоубийство 16-летняя звезда TikTok Сия Каккар

В Индии совершила самоубийство 16-летняя звезда TikTok Сия Каккар
Обновлено 21:33 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram
16-летняя индийская звезда популярной социальной сети TikTok Сия Каккар покончила жизнь самоубийством вчера в Нью-Дели. Новость о смерти Сии подтвердил ее менеджер Арджун Сарин.

Для многих новость о ее смерти стала настоящим шоком, так как не было даже намека на то, что с девушкой было не все в порядке. "Вчера вечером я поговорил с ней о новом проекте, и она разговаривала нормально. Должно быть, это связано с чем-то личным. С работой у нее все было хорошо. Моя компания Fame Experts работает с большим количеством артистов, и Сия была ярким талантом", - рассказал Арджун Сарин.

Начавшая набирать популярность 16-летняя девушка из Индии Сия Каккар достаточно успешно вела свой TikTok и со временем она стала настоящей звездой соцсетей.

Ее стали приглашать сниматься в других коммерческих проектах, и у нее хорошо ладились дела с карьерой.

 
 
 
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Сия прославилась своими яркими танцевальными видео. В TikTok у нее было более 1,5 миллиона подписчиков, а в Instagram - 187 тысяч.

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Индия, Смерть, TikTok, Сия Каккар.

Автор:

Телеграф
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