В Индии совершила самоубийство 16-летняя звезда TikTok Сия Каккар

16-летняя индийская звезда популярной социальной сети TikTok Сия Каккар покончила жизнь самоубийством вчера в Нью-Дели. Новость о смерти Сии подтвердил ее менеджер Арджун Сарин.

Для многих новость о ее смерти стала настоящим шоком, так как не было даже намека на то, что с девушкой было не все в порядке. "Вчера вечером я поговорил с ней о новом проекте, и она разговаривала нормально. Должно быть, это связано с чем-то личным. С работой у нее все было хорошо. Моя компания Fame Experts работает с большим количеством артистов, и Сия была ярким талантом", - рассказал Арджун Сарин.

Начавшая набирать популярность 16-летняя девушка из Индии Сия Каккар достаточно успешно вела свой TikTok и со временем она стала настоящей звездой соцсетей.

Ее стали приглашать сниматься в других коммерческих проектах, и у нее хорошо ладились дела с карьерой.

View this post on Instagram A post shared by Siya Kakkar (@siya_kakkar) on Jun 19, 2020 at 2:38am PDT

Сия прославилась своими яркими танцевальными видео. В TikTok у нее было более 1,5 миллиона подписчиков, а в Instagram - 187 тысяч.