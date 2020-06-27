Рита Ора поделилась горячими снимками в купальнике (Фото)

29-летняя исполнительница сейчас находится в самоизоляции, как многие другие звезды Великобритании. Обычно такие знаменитости, как она, имеют роскошные особняки с собственными дворами и бассейнами, поэтому позагорать и насладиться летом можно вдоволь, не выходя из дома.
Что, похоже, и сделала Рита Ора. В своем профиле в инстаграме британка албанского происхождения повеселилась в большом саду с пышной растительностью.
Для принятия солнечных ванн она надела стильный купальник с блестками: бюстгальтер – желтого цвета, а трусики – розового. На шею и руки женщина надела много подвесок, а завершила свой образ сияющим макияжем.
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Them: RITAAA get back in the studio!! ME: COMING! Just 1 Sec!!
Особое внимание привлекли ее плоский живот, упругие ягодицы и пышная грудь, что отметили поклонники Риты Оры.
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Но не только этими фото певица успела взбудоражить сеть: на странице она также опубликовала эротические снимки в красном прозрачном бюстгальтере и лавандовых брюках. В таком образе она решила позагорать на террасе дома.