По-современному: дуэт TamerlanAlena обвенчались в необычных нарядах

Дуэт Алена и Тамерлан отметили 7 годовщину брака. По случаю медной свадьбы пара решилась на ответственный шаг.

В украинском шоу-бизнесе немало супружеских пар сложилось благодаря совместной музыкальной карьере. Так, одной из ярких звездных семей стал дуэт TamerlanAlena, участники которого 7 лет назад сыграли свадьбу. Несмотря на крепкий творческий и семейный союз артисты только сейчас решилась дать брачные обеты перед Богом. Фото венчания Тамерлан опубликовал на личной странице винстаграме.

Так, певец объявил, что они с Аленой празднуют 7 годовщину брака. Он поблагодарил любимую жену за каждый день, который они проводят вместе, а Бога – за знакомство с исполнительницей, которая стала не только его коллегой по сцене, но и любящей женой.

По случаю медной свадьбы дуэт TamerlanAlena решил обвенчаться. Пара появилась в церкви в дерзких образах. Мужчина для ответственного дня выбрал темные джинсы и красный свитшот, а Елена – черные колготы, короткую юбку свободного кроя, кроссовки и нюдовый свитшот.

В комментариях поклонники засыпали дуэт многочисленными поздравлениями и пожеланиями всегда любить и оберегать друг друга. Судя по всему, фолловеров отнюдь не смутил выбор образов для венчания.