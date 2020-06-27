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По-современному: дуэт TamerlanAlena обвенчались в необычных нарядах

По-современному: дуэт TamerlanAlena обвенчались в необычных нарядах
13:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Дуэт Алена и Тамерлан отметили 7 годовщину брака. По случаю медной свадьбы пара решилась на ответственный шаг.

В украинском шоу-бизнесе немало супружеских пар сложилось благодаря совместной музыкальной карьере. Так, одной из ярких звездных семей стал дуэт TamerlanAlena, участники которого 7 лет назад сыграли свадьбу. Несмотря на крепкий творческий и семейный союз артисты только сейчас решилась дать брачные обеты перед Богом. Фото венчания Тамерлан опубликовал на личной странице винстаграме.

Так, певец объявил, что они с Аленой празднуют 7 годовщину брака. Он поблагодарил любимую жену за каждый день, который они проводят вместе, а Бога – за знакомство с исполнительницей, которая стала не только его коллегой по сцене, но и любящей женой.

По случаю медной свадьбы дуэт TamerlanAlena решил обвенчаться. Пара появилась в церкви в дерзких образах. Мужчина для ответственного дня выбрал темные джинсы и красный свитшот, а Елена – черные колготы, короткую юбку свободного кроя, кроссовки и нюдовый свитшот. 

 
 
 
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Спасибо Господу за встречу а тебе за каждый день!#МеднаяСвадьба #Годовщина #tamerlanalena

Публикация от ᴛᴀᴍᴇʀʟᴀɴᴀʟᴇɴᴀ (@tamerlan_alena)

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В комментариях поклонники засыпали дуэт многочисленными поздравлениями и пожеланиями всегда любить и оберегать друг друга. Судя по всему, фолловеров отнюдь не смутил выбор образов для венчания.

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Все по теме:

Годовщина, Певица, Венчание, Алена и Тамерлан.

Автор:

Телеграф
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