"6 незабываемых лет": дочь Кузьмы Скрябина освоила профессию врача

Этим девушка похвасталась на личной странице в Instagram. Выпускница отметила, что специальность медика осваивала на протяжении шести лет. Это время для нее стало незабываемым.
"6 незабываемых лет и диплом в руках. Мечты сбываются", - написала дочь музыканта.
Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara
На снимках Мария-Барбара запечатлена в коротком черном платье с акцентом на талии и солнцезащитных очках. В руках девушка держит долгожданный диплом специалиста.
Учеба в университете принесла Марии-Барбаре не только долгожданную профессию, но и любовь. В прошлом году 22-летняя девушка создала семью со своим однокурсником Виктором Туром.
Свадьба состоялась 20 декабря 2019 года в одном из ресторанов под Киевом. Поздравить молодоженов пришли Катя Осадчая, Дзидзьо и другие друзья молодой семьи.