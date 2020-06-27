"6 незабываемых лет": дочь Кузьмы Скрябина освоила профессию врача

Дочь украинского музыканта Андрея Кузьменко, больше известного как Кузьма Скрябин, Мария-Барбара окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца и получила диплом врача.

Этим девушка похвасталась на личной странице в Instagram. Выпускница отметила, что специальность медика осваивала на протяжении шести лет. Это время для нее стало незабываемым.

"6 незабываемых лет и диплом в руках. Мечты сбываются", - написала дочь музыканта.

Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

На снимках Мария-Барбара запечатлена в коротком черном платье с акцентом на талии и солнцезащитных очках. В руках девушка держит долгожданный диплом специалиста.

Учеба в университете принесла Марии-Барбаре не только долгожданную профессию, но и любовь. В прошлом году 22-летняя девушка создала семью со своим однокурсником Виктором Туром.

Свадьба состоялась 20 декабря 2019 года в одном из ресторанов под Киевом. Поздравить молодоженов пришли Катя Осадчая, Дзидзьо и другие друзья молодой семьи.