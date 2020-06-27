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"Не хочу раньше времени окочуриться": Alyona Alyona решила сесть на диету

"Не хочу раньше времени окочуриться": Alyona Alyona решила сесть на диету
14:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Популярная украинская рэпер Alyona Alyona начала борьбу с лишними килограммами. Она стремится избавиться от 29 килограммов в течение года.

Недавно Alyona Alyona отпраздновала свой 29-й день рождения и сделала громкое заявление, что к 30-летию похудеет на 29 килограммов. Она подчеркнула, что не планирует изнурять свой организм диетами, а избавится от лишнего благодаря правильному питанию и тренировкам.

На днях рэп-исполнительница стала гостьей программы "Еда Дурнева", которая появилась на ютуб-канале телеведущего. Шоумен предложил исполнительнице попробовать немало традиционных украинских блюд, которых, как призналась Alyona Alyona, больше нет в ее ежедневном рационе.

Рэпер отказалась попробовать вареники с мясом и рассказала, что сейчас не ест легендарный наваристый борщ, который так вкусно готовит ее папа. Она объяснила это не диетой, а тем, что определенные продукты негативно влияют на работу организма.

"Мяско стараюсь не есть в этом году. Вообще минимизирую его употребление. Я начала интересоваться пользой многих вещей и верю в теорию, которая говорит, что употребление красного мяса влияет на весь организм, и в том числе на сердечно-сосудистую систему. Не хочу раньше времени окочуриться", – с юмором объяснила Alyona Alyona. 

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Сейчас в рационе звезды продукты, гликемический индекс которых не превышает 50. К таким полезным блюдам принадлежит зеленая гречка, кус-кус, который Alyona Alyona полюбила только недавно, а мясо ей заменяют биточки из корня сельдерея. В день своего 29-летия вес рэп-исполнительницы составлял 127,4 килограмма. Она пообещала, что будет делиться с поклонниками своим рационом и тренировками, а также результатами работы над собой.

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Все по теме:

Диета, Лишний вес, Певица, Рэперша, Alyona Alyona.

Автор:

Телеграф
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