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Звезда "Основного инстинкта" о самоубийстве экс-бойфренда: "Стив был непростым человеком"

Звезда "Основного инстинкта" о самоубийстве экс-бойфренда: "Стив был непростым человеком"
Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф showdream.org
23 июня трагически ушел из жизни Стив Бинг - известный в Голливуде продюсер, меценат и отец сына Элизабет Херли. Кончину бизнесмена впервые прокомментировала его экс-возлюбленная Шэрон Стоун.

Шэрон и Стив встречались в начале 90-х. Их роман был ярким, но недолгим - у Бинга в киноиндустрии была слава ловеласа, и долго в одних отношениях он не задерживался.

После Стоун миллионер встречался с Умой Турман, Наоми Кэмпбелл и Элизабет Херли, которая родила от него сына Дэмиана. Бинг долго отрицал факт своего отцовства, но впоследствии был вынужден признать сына после ДНК-экспертизы.

После внезапной смерти Стива Шэрон Стоун несколько дней хранила молчание, но теперь решила прокомментировать трагедию. "Это все очень тяжело. С этим трудно справиться. Стив был непростым человеком, который время от времени принимал спорные решения. Должна сказать, что с ним было трудно", - рассказала звезда "Основного инстинкта".

По сообщениям близкого окружения Бинга, бизнесмен долгое время страдал от депрессии и был подвержен суицидальным настроениям, которые только усилились в период карантина.

"Это ужасный конец": Элизабет Херли отреагировала на самоубийство экс-бойфренда

"Его, определенно, мучили проблемы с психикой. Он мог пропасть на несколько дней. А недавно продал ощутимую часть своей недвижимости и личный самолет. Причины такого решения он никому не раскрыл", - сообщил источник Daily Mail.

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Шэрон Стоун, Стив Бинг.

Автор:

Телеграф
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