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Актриса Алия Шокат отреагировала на слухи о романе с Брэдом Питтом

Актриса Алия Шокат отреагировала на слухи о романе с Брэдом Питтом
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Американская актриса, которой приписывали роман с голливудской звездой Брэдом Питтом, впервые решилась прокомментировать их отношения. По словам Шокат, с голливудским актером ее связывает только работа.

После развода с Анджелиной Джоли личная жизнь Брэда Питта стало поводом для обсуждения в мировой прессе. Несмотря на то, что актера редко застают папарацци в компании женщин, звезда ситкома "Замедленное развитие" Алия Шокат уже успела получить статус новой избранницы желанного холостяка. Отношения со знаменитостью актриса решилась прокомментировать для издания Vulture.

Пара попадала в объектив папарацци еще в прошлом году. 56-летний Брэд Питт и 31-летняя Алия Шокат вместе посещали галерею Wilding Cran в Лос-Анджелесе, спектакль A play is a poem, вместе ужинали в местных ресторанах и были гостями оперы Канье Веста Nebuchadnezzar.

Американская актриса и художница откровенно заявила, что с Брэдом Питтом их связывает только дружба. На мощный общественный резонанс во время совместных выходов Алия Шокат не рассчитывала и была потрясена таким вниманием и бесконтрольным давлением со стороны общества.

Фото twitter.com/bestgug

"Мы не встречаемся. Мы просто друзья... Такое впечатление, будто в школе ты оказалась обнаженной перед всем классом и на тебя все смотрят", - призналась актриса.

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Алия Шокат призналась, что Брэд Питт познакомил ее со своими друзьями, а их товарищеские отношения только улучшились. Несмотря на то, что сейчас актеры не появляются вместе на публике, они прекрасно ладят и сохранили свою дружбу несмотря на слухи в прессе.

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Брэд Питт, Алия Шокат.

Автор:

Телеграф
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