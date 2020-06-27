Еще тот весельчак: Пэрис Джексон поделилась архивными кадрами с легендарным отцом (Фото)

Дочь всемирно известного американского певца Майкла Джексона выложила никем невиданные ранее фотографии отца в свой аккаунт в Instagram.

На кадрах артист кривляется и показывает язык, хотя на одном из них целует дочь прямо в губы, что может быть воспринято весьма неоднозначно.

Также Пэрис Джексон трогательно подписала свой пост, заявив, что очень скучает по Майклу и любит его, а каждый день с отцом был наполнен волшебством.

Этот пост был опубликован в минувший четверг, 25 июня, - именно в этот день артист умер в 2009 году.

View this post on Instagram A post shared by PK Dragonfly (@parisjackson) on Jun 25, 2020 at 4:35pm PDT

Напомним, в 2019 году Пэрис Джексон пыталась уйти из жизни, а причиной для такого поступка мог стать выход документального фильма "Покидая Неверленд", в котором Майкла обвиняли в сексуальном насилии над детьми. Его дочь до сих пор утверждает, что все эти обвинения ложны.