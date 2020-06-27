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Еще тот весельчак: Пэрис Джексон поделилась архивными кадрами с легендарным отцом (Фото)

Еще тот весельчак: Пэрис Джексон поделилась архивными кадрами с легендарным отцом (Фото)
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф glavcom.ua
Дочь всемирно известного американского певца Майкла Джексона выложила никем невиданные ранее фотографии отца в свой аккаунт в Instagram.

На кадрах артист кривляется и показывает язык, хотя на одном из них целует дочь прямо в губы, что может быть воспринято весьма неоднозначно.

Также Пэрис Джексон трогательно подписала свой пост, заявив, что очень скучает по Майклу и любит его, а каждый день с отцом был наполнен волшебством.

Этот пост был опубликован в минувший четверг, 25 июня, - именно в этот день артист умер в 2009 году.

 
 
 
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Напомним, в 2019 году Пэрис Джексон пыталась уйти из жизни, а причиной для такого поступка мог стать выход документального фильма "Покидая Неверленд", в котором Майкла обвиняли в сексуальном насилии над детьми. Его дочь до сих пор утверждает, что все эти обвинения ложны.

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Майкл Джексон, Пэрис Джексон, Архив.

Автор:

Телеграф
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