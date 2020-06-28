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В Нью-Йорке умер дизайнер Милтон Глейзер

В Нью-Йорке умер дизайнер Милтон Глейзер
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Причина его смерти – инсульт. Глейзер был известен созданием логотипа "I Love New York", который стал одним из самых популярных в мире.

В США в возрасте 91 года жизни скончался дизайнер-график Милтон Глейзер.

О смерти Милтона Глейзера пишет американское издание New York Times.

Он еще в шестидесятых годах прошлого века стал одним из основателей журнала New York Magazine. В 1974 году Глейзер открыл собственную дизайнерскую компанию Milton Glaser, Inc.

Легендарный логотип он создал уже в 1977 году. Впоследствии логотип города, который изготовили совершенно бесплатно, стал едва ли не самым распространенным в мире.

В чем особенность логотипа

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Именно этот или срисованный логотип с идеи Глейзера хотя бы раз в жизни видел каждый. Он изображен в виде трех букв и сердца, что заменяет L – I️LNY. Он означает "I Love New York" или "Я люблю Нью-Йорк".

Особенность этого логотипа в его простоте, которая стала гениальной. Благодаря этому обыкновенный логотип города, изготовленный совершенно бесплатно, стал едва ли не самым узнаваемым в мире с едва ли не наибольшим количеством продаж.

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Все по теме:

Смерть, Альманах, Альманах 2020, Милтон Глейзер, I Love New York.

Автор:

Телеграф
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