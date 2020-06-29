Sia рассказала, каково воспитывать усыновленных подростков

Ранее исполнительница хитов Chandelier и Elastic Heart сообщала, что взяла под опеку одного ребенка - но теперь рассказала о своей новой семье чуть подробнее.

В 2019 году 44-летняя певица Sia стала матерью двух приемных сыновей, родных детей у знаменитости нет. В недавнем интервью с Good Morning America Sia рассказала, каково ей воспитывать двух подростков.

Они достаточно настрадались, а у меня была возможность помочь им, были ресурсы, чтобы дать им все необходимое. Нам потребовался год [для адаптации], у нас были взлеты и падения, но сейчас нам хорошо как никогда, — отметила певица.

Sia также сказала, что материнство "спасло ее".

Это подарок свыше для меня. Мальчики спасли меня, так что я просто в раю, — отметила звезда. Весной, в разгар пандемии коронавируса в США, Sia говорила, что период карантина дался ее мальчикам непросто.

Для них обоих это сложное время, но одному это дается сложнее, чем другому. Сейчас они занимаются полезными делами, оба занялись образованием, — отметила певица.

Недавно у певицы вышел новый клип на песню Together, в котором снялась танцовщица Мэдди Зиглер. Она также танцевала в видео Sia на песню Chandelier.

В новом клипе повзрослевшая Мэдди предстала в своем фирменном образе: парике с челкой и обтягивающем костюме. В ролике появилась и сама певица, но она максимально скрыла лицо за кудрявым париком с огромным бантом на макушке.