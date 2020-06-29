"Чувствует себя измученным": принц Гарри жалеет, что покинул родных в Англии

Принц Гарри пожалел о своем решении переехать в США и покинуть королевскую семью. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на книгу Энди Тиллетта и Дилана Говарда "Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров".

"Принц Гарри страдает и чувствует себя измученным за свое решение покинуть королевскую семью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, принцу трудно приспособиться к новым условиям. Ситуация осложнилась, когда у принца Чарльза, отца Гарри, обнаружили коронавирус. Принц чувствовал вину за то, что не находится рядом с семьей в этот непростой период.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес, США, из Канады в конце марта, чтобы начать новую самостоятельную жизнь вне Королевской семьи. Однако первые 12 месяцев будут считаться пробными.

Таким образом, в 2021 году пара сможет вернуть свой королевский статус и возобновить прежнюю жизнь, выполняя королевские обязанности.