Принц Гарри скучает по любимому занятию в Англии: откровенное признание (Видео)

Герцоги Сассекские успели перебраться в Лос-Анджелес из Канады до закрытия границ. Весь карантин пара провела на вилле голливудского магната. Сын принцессы Дианы пока не успел вкусить все прелести жизни в Америке, а инсайдеры рассказывали, что ему приходится непросто в новых условиях.

Теперь же сам принц Гарри заговорил о том, чего ему не хватает в непосредственной близости от Голливуда. Речь идет о … регби, любимом виде спорта внука британской королевы. Герцог Сассекский снялся в ролике о регби в поддержку британских спортсменов, которые не могли тренироваться из-за пандемии.

Видео появилось в официальном Инстаграме England Rugby. Гарри обожает эту игру, он - покровитель футбольного союза регби и футбольной лиги регби.

"Мы все скучаем по регби", - говорит принц Гарри в самом начале видео. Он отметил, что все сложности не позволили спортсменам потерять силу духа.

View this post on Instagram A post shared by England Rugby (@englandrugby) on Jun 24, 2020 at 1:15am PDT

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт c Harry Walker Agency в Нью-Йорке и теперь будут выступать на различных мероприятиях с докладами и напутствиями, сообщают СМИ. Гонорар за одно такое выступление - около миллиона долларов.