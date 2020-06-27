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Принц Гарри скучает по любимому занятию в Англии: откровенное признание (Видео)

Принц Гарри скучает по любимому занятию в Англии: откровенное признание (Видео)
Обновлено 21:52 Сегодня Телеграф showdream.org
Герцоги Сассекские успели перебраться в Лос-Анджелес из Канады до закрытия границ. Весь карантин пара провела на вилле голливудского магната. Сын принцессы Дианы пока не успел вкусить все прелести жизни в Америке, а инсайдеры рассказывали, что ему приходится непросто в новых условиях.

Теперь же сам принц Гарри заговорил о том, чего ему не хватает в непосредственной близости от Голливуда. Речь идет о … регби, любимом виде спорта внука британской королевы. Герцог Сассекский снялся в ролике о регби в поддержку британских спортсменов, которые не могли тренироваться из-за пандемии.

Видео появилось в официальном Инстаграме England Rugby. Гарри обожает эту игру, он - покровитель футбольного союза регби и футбольной лиги регби.

"Мы все скучаем по регби", - говорит принц Гарри в самом начале видео. Он отметил, что все сложности не позволили спортсменам потерять силу духа.

 
 
 
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Напомним, принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт c Harry Walker Agency в Нью-Йорке и теперь будут выступать на различных мероприятиях с докладами и напутствиями, сообщают СМИ. Гонорар за одно такое выступление - около миллиона долларов.

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Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Регби.

Автор:

Телеграф
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