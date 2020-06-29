Западные звезды присоединились к благотворительности, перевоплотившись в героев сказочной истории (Видео)

Режиссером и автором идеи этого переосмысления старой сказки стал создатель фильмов "Малыш на драйве" и "Скотт Пилигрим против всех" Джейсон Райтман. Первые репетиции и съемки начались еще в марте.
"После того, как жителям Калифорнии посоветовали оставаться дома, я как-то проснулся утром, и понял, что должен сделать нечто стоящее. И подумал - а почему бы не снять дома римейк целого фильма? Я начал связаться с актерами, задавал им этот вопрос - и ответ был достаточно быстрым и почти всегда положительным", - рассказал Райтман изданию Vanity Fair.
Судя по первым роликам нового фильма Джейсона, для создания декораций использовались все подручные средства - например, наборы Lego и созданные самими актерами костюмы.
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Также, помимо уже озвученных в начале актеров, в съемках приняли участие Диего Луна, Нил Патрик Харрис, Тайка Вайтити, Тиффани Хэддиш, Джек Блэк и даже сам режиссер оригинального фильма "Принцесса-невеста" Роб Райнер.
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Правда, он считает, что перед просмотром новой версии Райтмана для начала стоит ознакомиться с оригиналом - чтобы лучше понимать контекст.
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Фильм "Принцесса-невеста" - экранизация одноименного романа сценариста и писателя Уильяма Голдмена, в котором, на первый взгляд, рассказывается классическая история отважного героя, который совершает множество подвигов, чтобы спасти свою возлюбленную принцессу (ее играет Робин Райт).
Однако, как впоследствии оказывается, и сама дама сердца способна постоять за себя, и главный романтический герой совсем не принц на белом коне. Картина вышла на экраны в 1987 году и сделала Робин Райт настоящей звездой.
Нынешний римейк фильма нацелен на помощь благотворительной организации World Central Kitchen: вырученные с показа средства пойдут на оплату обедов для пострадавших от пандемии коронавируса.