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Кейт Бекинсейл поддержала представителей ЛГБТ-сообщества, спародировав Фредди Меркьюри (Видео)

Кейт Бекинсейл поддержала представителей ЛГБТ-сообщества, спародировав Фредди Меркьюри (Видео)
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф
Звезда франшизы "Другой мир", британская актриса Кейт Бекинсейл, записала пародийное видео на клип "I Want To Break Free" группы Queen. Кейт повторила культовый образ покойного лидера группы Фредди Меркьюри. Таким образом, актриса решила поддержать представителей ЛГБТ-сообщества.

Ролик голливудская актриса опубликована на своей официальной странице в Инстаграм, подписав его: "От наших социально-дистанцирующихся задниц вашим".

В нем Кейт Бекинсейл переоделась в такой же розовый топ, кожаную юбку и чулки, как у Фредди Меркьюри в клипе на песню "I Want To Break Free". Кроме этого, 46-летняя актриса не забыла и об легендарных усах.

В пародийном видео также приняли участие активист Маркус Молинари, комик Брендон Сканлен и популярный телеведущий Джонатан Волюк. Все знаменитости записывали свои партии дистанционно.

 
 
 
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В Киеве прошел марш равенства

 
 
 
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Как сообщалось ранее, на днях беременная американская певица Кэти Перри на своем YouTube-канале презентовала клип на ремикс песни Daisies. Ролик исполнительница посвятила своим поклонникам нетрадиционной сексуальной ориентации, которые традиционно летом устраивают большой гей-парад - гей-прайд.

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Все по теме:

Queen, ЛГБТ, Фредди Меркьюри, Пародия, Кейт Бекинсейл.

Автор:

Телеграф
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