Кейт Бекинсейл поддержала представителей ЛГБТ-сообщества, спародировав Фредди Меркьюри (Видео)

Звезда франшизы "Другой мир", британская актриса Кейт Бекинсейл, записала пародийное видео на клип "I Want To Break Free" группы Queen. Кейт повторила культовый образ покойного лидера группы Фредди Меркьюри. Таким образом, актриса решила поддержать представителей ЛГБТ-сообщества.

Ролик голливудская актриса опубликована на своей официальной странице в Инстаграм, подписав его: "От наших социально-дистанцирующихся задниц вашим".

В нем Кейт Бекинсейл переоделась в такой же розовый топ, кожаную юбку и чулки, как у Фредди Меркьюри в клипе на песню "I Want To Break Free". Кроме этого, 46-летняя актриса не забыла и об легендарных усах.

В пародийном видео также приняли участие активист Маркус Молинари, комик Брендон Сканлен и популярный телеведущий Джонатан Волюк. Все знаменитости записывали свои партии дистанционно.

View this post on Instagram A post shared by Kate Beckinsale (@katebeckinsale) on Jun 29, 2020 at 3:34am PDT

View this post on Instagram A post shared by Kate Beckinsale (@katebeckinsale) on Jun 28, 2020 at 6:45pm PDT

Как сообщалось ранее, на днях беременная американская певица Кэти Перри на своем YouTube-канале презентовала клип на ремикс песни Daisies. Ролик исполнительница посвятила своим поклонникам нетрадиционной сексуальной ориентации, которые традиционно летом устраивают большой гей-парад - гей-прайд.