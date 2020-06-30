Меган Маркл и принц Гарри поддержали жертву расизма в телефонном разговоре

Звездные супруги позвонили 18-летней темнокожей девушке Алтее Бернштейн из Висконсина, которая стала жертвой жестокого расистского нападения, чтобы поддержать в нелегкие для нее времена.

Инцидент произошел 25 июня. Алтея ехала за рулем своего автомобиля, и, когда остановилась на светофоре, четверо неизвестных молодых людей подошли к ее машине, облили Алтею бензином через открытое окно и подожгли. Девушка получила ожоги третьей степени.

Герцоги решили пообщаться с пострадавшей. Для этого Меган обратилась к президенту клуба Boys & Girls Club of Dane County Майклу Джонсону, представителю Алтеи, и попросила ее номер телефона. Сообщается, что Меган позвонила ей 27 июня и говорила с ней 40 минут. Также к разговору присоединился Гарри, который пообщался с Бернштейн 10 минут.

"Меган и Алтея говорили о том, как важно заботиться о себе и позволить себе восстановиться после произошедшего. Герцогиню восхитило мужество девушки, поэтому она обратилась ко мне и сказала: "Майкл, дай мне номер ее мобильного. Я хочу быть с ней на связи. И скажи, если надо будет пообщаться с людьми в Висконсине", - рассказал Джонсон.

По его словам, Алтея еще приходит в себя после произошедшего, инцидент был для нее настоящим вызовом. Меган посоветовала девушке пока воздержаться от социальных сетей и избегать комментариев насчет ее истории в Интернете.