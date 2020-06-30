Скачать
Вторник, 30.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль назвал условие возврата к жесткому карантину
Шмыгаль назвал условие возврата к жесткому карантину
Денис Шмыгаль заявил, что готов к отставке, если его попросят
Денис Шмыгаль заявил, что готов к отставке, если его попросят
Золотой мяч: Роналду обошел Месси, но не возглавил список
Золотой мяч: Роналду обошел Месси, но не возглавил список
Не опять, а снова: премьеру фильма "Мулан" отложили
Не опять, а снова: премьеру фильма "Мулан" отложили

Меган Маркл и принц Гарри поддержали жертву расизма в телефонном разговоре

Меган Маркл и принц Гарри поддержали жертву расизма в телефонном разговоре
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru
Звездные супруги позвонили 18-летней темнокожей девушке Алтее Бернштейн из Висконсина, которая стала жертвой жестокого расистского нападения, чтобы поддержать в нелегкие для нее времена.

Инцидент произошел 25 июня. Алтея ехала за рулем своего автомобиля, и, когда остановилась на светофоре, четверо неизвестных молодых людей подошли к ее машине, облили Алтею бензином через открытое окно и подожгли. Девушка получила ожоги третьей степени.

Герцоги решили пообщаться с пострадавшей. Для этого Меган обратилась к президенту клуба Boys & Girls Club of Dane County Майклу Джонсону, представителю Алтеи, и попросила ее номер телефона. Сообщается, что Меган позвонила ей 27 июня и говорила с ней 40 минут. Также к разговору присоединился Гарри, который пообщался с Бернштейн 10 минут.

"Меган и Алтея говорили о том, как важно заботиться о себе и позволить себе восстановиться после произошедшего. Герцогиню восхитило мужество девушки, поэтому она обратилась ко мне и сказала: "Майкл, дай мне номер ее мобильного. Я хочу быть с ней на связи. И скажи, если надо будет пообщаться с людьми в Висконсине", - рассказал Джонсон.

"Чувствует себя измученным": принц Гарри жалеет, что покинул родных в Англии

По его словам, Алтея еще приходит в себя после произошедшего, инцидент был для нее настоящим вызовом. Меган посоветовала девушке пока воздержаться от социальных сетей и избегать комментариев насчет ее истории в Интернете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Расизм, Принц Гарри, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Протухшая вода и еда со вкусом ртути: как пал один из крупнейших мегаполисов майя
02 На Украину надвигается холодный атмосферный фронт: пройдут сильные ливни
03 У всех есть друг, который испортит вечеринку: Райан Рейнольдс сорвал встречу "Людей Икс" (Видео)
04 Серьезные ошибки, которые многие допускают при обустройстве жилья (Фото)
05 Всего десять правил, помогающих похудеть за короткое время
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский о второй волне эпидемии Covid-19: Медицина должна быть готова ко всему
Зеленский о Covid-19 в Украине: Нужно готовиться ко второй волне
В Киеве протестуют профсоюзы
В Киеве протестуют профсоюзы
МИД: Украине нужен Крым, а не компенсация от России
МИД: Украине нужен Крым, а не компенсация от России
Меган Маркл и принц Гарри поддержали жертву расизма в телефонном разговоре
Меган Маркл и принц Гарри поддержали жертву расизма в телефонном разговоре
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь