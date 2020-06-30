Убийство Обамы и антирасистские лозунги: Саша Барон Коэн жестко разыграл сторонников Трампа (Видео)

Американский актер и комик Саша Барон Коэн приехал на митинг ультраправых и потроллил участников мероприятия, которое проходило в Олимпии, США. На митинг он проник под видом сельского жителя, передает Varierty.

Саша Барон Коэн продвинулся на сцену и спел песню. Из 500 участников некоторые ему даже подпевали.

В песне были слова, которыми Коэн "предлагал" вколоть Бараку Обаме "уханьский грипп", посадить Хиллари Клинтон, а сотрудников ВОЗ - "нашинковать, как это принято у саудовцев". Также актер посмеялся над людьми, которые соблюдают масочный режим и отметил, что коронавирус - это "выдумка либералов".

Позже выяснилось, что именно Коэн был организатором данного митинга. Член совета города Йельм Джеймс Блэйр заявил, что ему стыдно за людей, которые подпевали актеру. По его словам, их мог нанять сам комик.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп вновь попал в неловкую ситуацию. Он ретвитнул видео с расистским лозунгом, а позже решил его удалить.