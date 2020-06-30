"Путь к прайду был для меня долгим": Бен Элдридж совершил каминг-аут

34-летний Бен Элдридж рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в рамках "месяца ЛГБТ-прайда" в июне. Он признался, что на это признание он решался долго. Свою сексуальную ориентацию актер объявил в инстаграм-профиле.

Откровенное признание он дополнил черно-белыми фотографиями ЛГБТ-марша 1972 года, кадрами с американской трансгендерной женщиной Маршой П. Джонсон и активисткой Сильвией Ривера.

Серию завершило милое видео, на котором в одном из заведений Бен Элдридж поцеловал в щечку мужчину, к которому, судя по всему, неравнодушен. Однако парень не относится к шоу-бизнесу, а свои чувства актер афишировать не стал.

"Путь к прайду был для меня долгим. Я люблю ЛГБТ-сообщество и невероятно горд и благодарен быть егочастью. Впереди еще много побед. И так много борьбы", – написал Бен Элдридж.

Одной из первых его поддержала коллега-актриса Мишель Киган, с которой он работал на съемочной площадке британского сериала "Наша девочка" – Our Girl. В общем, звезду поддержали более 8 тысячами лайков и сотнями комментариев, восхищаясь его смелостью.

Бен Элдридж прославился благодаря съемкам в комедийном сериале "Дрянь" – Fleabag, в котором появился вместе с голливудской звездой Фиби Уоллер-Бридж. Главная героиня постоянно называла его "говнюком", так и не озвучив имя персонажа.