Белла Хадид снялась в новой фотосессии для Calvin Klein: жаркие фото

23-летняя Белла представила новую коллекцию пляжной одежды Calvin Klein Swimwear, сообщают в Elle.

Американская модель Белла Хадид стала героиней новой рекламной кампании бренда Calvin Klein, где представила трендовые купальники 2020 года. Модель уже не впервые представляет модную марку и экспериментирует с локациями для фотосессий.

Среди актуальных купальников, которые примерила на себе модель, можно увидеть сплошной черный с глубоким декольте, раздельное спортивное белье розового цвета и раздельный черный купальник.

Также трендовой этим летом будет over-size туника-болеро, под которой можно носить купальник на пляж. Горячая фотосессия проходила в довольно необычном месте – в бассейне под водой.

Там модель продемонстрировала не только смелость уверенно работать перед камерой, но и щеголяла своим роскошным стройным телом.

Упругая грудь, подтянутые ягодицы и плоский живот прекрасно выглядели в новых купальниках Calvin Klein. Автором несколько кинематографических снимков стала Charlotte Wales.