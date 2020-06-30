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Белла Хадид снялась в новой фотосессии для Calvin Klein: жаркие фото

Белла Хадид снялась в новой фотосессии для Calvin Klein: жаркие фото
22:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
23-летняя Белла представила новую коллекцию пляжной одежды Calvin Klein Swimwear, сообщают в Elle.

Американская модель Белла Хадид стала героиней новой рекламной кампании бренда Calvin Klein, где представила трендовые купальники 2020 года. Модель уже не впервые представляет модную марку и экспериментирует с локациями для фотосессий.

Среди актуальных купальников, которые примерила на себе модель, можно увидеть сплошной черный с глубоким декольте, раздельное спортивное белье розового цвета и раздельный черный купальник.

Также трендовой этим летом будет over-size туника-болеро, под которой можно носить купальник на пляж. Горячая фотосессия проходила в довольно необычном месте – в бассейне под водой.

Там модель продемонстрировала не только смелость уверенно работать перед камерой, но и щеголяла своим роскошным стройным телом.

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Упругая грудь, подтянутые ягодицы и плоский живот прекрасно выглядели в новых купальниках Calvin Klein. Автором несколько кинематографических снимков стала Charlotte Wales. 

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Модель, Calvin Klein, Белла Хадид.

Автор:

Телеграф
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