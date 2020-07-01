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Звезда фильма "Унесенные ветром" отметила 104 день рождение

Звезда фильма "Унесенные ветром" отметила 104 день рождение
21:03 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com
1 июля 104 года исполнилось Оливии де Хэвилленд - двукратной обладательнице "Оскара", сыгравшей Мелани Уилкс в фильме "Унесенные ветром" (1939).

Оливия де Хэвилленд, живущая в Париже, является последней живой звездой классической экранизации Маргарет Митчелл, в которой также сыграли Вивьен Ли и Кларк Гейбл.

В 1940 году актриса была номинирована на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, но уступила награду Хэтти Макдэниел, сыгравшей Мамушку.

Первую свою статуэтку де Хэвилленд забрала лишь в 1946 году, сыграв в фильме "Каждому свое", а вторую - три года спустя за роль в драме "Наследница".

Оливия де Хэвилленд также получила знак особо отличия в 2017 году, став старейшей женщиной в мире, которой присвоили титул Дамы.

"Мы действуем медленно и осторожно": в HBO Max пояснили дальнейшую судьбу "Унесенных ветром"

"Чрезвычайно горда тем, что королева назначила меня Дамой-Командором Ордена Британской империи, - сказала она. - Накануне моего 101-го дня рождения это самый приятный из подарков".

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Актриса, Оливия Де Хэвилленд.

Автор:

Телеграф
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