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"Победа для всех женщин в Голливуде": жертвы Ванштейна получат многомиллионную компенсацию

"Победа для всех женщин в Голливуде": жертвы Ванштейна получат многомиллионную компенсацию
Обновлено 02:23 Сегодня Телеграф kinonews.ru
Группа женщин, пострадавших от домогательств известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, заключила соглашение с компанией The Weinstein Company Holdings и ее руководителями о создании фонда, средства которого будут тратиться на выплату компенсаций.

Как уточняет издание Deadline, речь идет о сумме в 18,8 миллиона долларов.

"Это соглашение является кульминацией нескольких лет напряженной работы потерпевших, которые не только инициировали движение #MeToo, но и использовали свои платформы для поиска справедливости для всех тех, кто боялся выступить, опасаясь возмездия в Голливуде, - говорится в заявлении одной из юридических фирм, ведущих это дело. - Использование истцами коллективного иска для переговоров об оказании адресной и конфиденциальной помощи, было поистине бескорыстным, а результат стал победой для всех женщин в Голливуде".

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Как известно, Харви Вайнштейн был признан виновным по двум из пяти предъявленным ему обвинениям, взят под стражу в феврале 2020 года и приговорен к 23 годам заключения, которые он проведет в тюрьме штата Нью-Йорк.

Приговор был оглашен 11 марта в зале Верховного суда США.

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Все по теме:

Голливуд, Харви Вайнштейн.

Автор:

Телеграф
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