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Шок: Уилл Смит "благословил" супругу на измену

Шок: Уилл Смит "благословил" супругу на измену
22:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
27-летний певец Август Альсина рассказал в эфире шоу The Breakfast Club's о романе с 48-летней американской актрисой Джадой Пинкетт-Смит.

Август Альсина признался, что сблизился с замужней женщиной в 2016 году, однако не стал акцентировать, когда их отношения закончились. Однако исполнитель подчеркнул, что об их романе знал муж возлюбленной Уилл Смит, а пару познакомил сын супруги 21-летний Джейден Смит.

По словам Августа Альсины, на тот момент брак голливудской пары превратился в партнерство, поэтому актер не мешал чувствам влюбленных. Они даже отдыхали вместе на Гавайях и посещали церемонию BET Awards.

Я фактически сел с Уиллом и поговорил о превращении их брака в жизненное партнерство. Он благословил меня, – убеждает Август Альсина.

Певец называет Джаду Пинкетт-Смит самой большой любовью своей жизни, которой посвятил всего себя: "Могу спокойно умереть, зная, что искренне отдал себя кому-то". Кроме того, семью Уилла Смита Август Альсина считает близкими для себя людьми и относится к ним, как к семье.

Основано на реальных событиях: Уилл Смит сыграет роль беглого раба

Стоит отметить, что сама Джада Пинкетт-Смит ранее признавалась, что не создана для обычного брака, а рядом с мужем она не чувствует себя запертой в клетке. Они переживали сложные времена в отношениях несколько лет назад, однако паре все же удалось наладить личную жизнь.

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Роман, Певец, Джада Пинкетт Смит, Август Альсина.

Автор:

Телеграф
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