Шок: Уилл Смит "благословил" супругу на измену

Август Альсина признался, что сблизился с замужней женщиной в 2016 году, однако не стал акцентировать, когда их отношения закончились. Однако исполнитель подчеркнул, что об их романе знал муж возлюбленной Уилл Смит, а пару познакомил сын супруги 21-летний Джейден Смит.

По словам Августа Альсины, на тот момент брак голливудской пары превратился в партнерство, поэтому актер не мешал чувствам влюбленных. Они даже отдыхали вместе на Гавайях и посещали церемонию BET Awards.

Я фактически сел с Уиллом и поговорил о превращении их брака в жизненное партнерство. Он благословил меня, – убеждает Август Альсина.

August Alsina is in love with Jada and Will gave him a green light. I just wonder what Willow Smith calls him? #Jada pic.twitter.com/4vp5EWkES4

— Andries Mbethe (@AndriesMbethe) July 1, 2020