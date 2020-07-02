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"Я мечтаю стать многодетной успешной мамой": Регина Тодоренко рассказала о новой цели в жизни

"Я мечтаю стать многодетной успешной мамой": Регина Тодоренко рассказала о новой цели в жизни
Обновлено 09:05 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com
Регина Тодоренко стала известна после работы в проекте "Орел и Решка". Девушка в рамках шоу много путешествовала. После того, как у них с Владом Топаловым родился сын, Регина не забросила работу, а продолжила сниматься в разных проектах и вести собственное шоу на YouTube.

Регина Тодоренко, которая замужем за российским певцом Владом Топаловым воспитывает двухлетнего сына Михаила.

"Быть мамой - это непередаваемое счастье! Раньше я была готова к путешествию в любое время суток, в моей сумочке всегда лежал паспорт, пара нижнего белья и Маска для лица. Моим домом стал Самолет. А теперь меня из дома за уши не вытянешь. Кто же будет следить за моими помидорными и огурцовыми грядками! - пошутила Тодоренко в Instagram. - Если честно, я мечтаю стать многодетной успешной мамой, ведь дети - это грандиозный мотиватор, с ними все время хочется чего-то достигать: быть лучшим родителем, быть верным другом, быть профессионалом в своем деле, чтоб с тебя брали пример, быть немножко героем и немножко изобретателем и немножко художником, быть тем человеком, который покорил Эверест и одновременно любящей нежной женщиной".

Знаменитость призналась, что у нее пропало желание хвастаться своими заслугами, чтобы завоевать внимание собеседника. 

 
 
 
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Быть мамой - это непередаваемое счастье! спасибо вам за ваши истории в предыдущем посте, за поддержку. Раньше я была готова к путешествию в любое время суток, в моей сумочке всегда лежал паспорт, пара нижнего белья и Маска для лица(все остальное можно приобрести по приезду в новую страну). Моим домом стал Самолет. А теперь меня из дома за уши не вытянешь. Кто же будет следить за моими помидорными и огурцовыми грядками Если честно, я мечтаю стать многодетной успешной мамой, ведь дети - это грандиозный мотиватор, с ними все время хочется чего-то достигать: быть лучшим родителем, быть верным другом, быть профессионалом в своём деле, чтоб с тебя брали пример, быть немножко героем и немножко изобретателем и немножко художником, быть тем человеком, который покорил Эверест и одновременно любящей нежной женщиной...... Но всего этого хочется в компании своих самых близких и родных людей! Больше нет желания хвастаться своими заслугами, чтобы завоевать внимание собеседника, теперь мое сердце жаждет семьей покорять новые неизведанные места нашей прекрасной планеты! Чтобы потом через десятки лет всей семьей вспоминать о путешествии по Северному полюсу, о рыбалке на Амазонке, о проливном дожде в Малайзии и о прыжке с парашютом над пустыней Намиб. Кто из вас хочет превратить свою жизнь в одно сплошное путешествие ?) #регинатодоренко Майкл одет в @loloclo.ru Мое платье - @countrytextile #дневникире

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"Теперь мое сердце жаждет семьей покорять новые неизведанные места нашей прекрасной планеты! - рассказала она. - Чтобы потом через десятки лет всей семьей вспоминать о путешествии по Северному полюсу, о рыбалке на Амазонке, о проливном дожде в Малайзии и о прыжке с парашютом над пустыней Намиб".

Ранее Регина Тодоренко рассказывала, что уезжать из дома без 2-летнего сына Михаила для нее очень сложно. "Нет, мне совсем не страшно оставить малыша на папу, я уверена, что они отлично проведут время, но... а вдруг я пропущу новое слово или фразe, а вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров. В общем, я - типичная сумасшедшая мамуля, которая тревожится по любому поводу, особенно если дело касается разлуки", - рассказала Тодоренко.

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Все по теме:

Дети, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Сын Регины Тодоренко.

Автор:

Телеграф
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