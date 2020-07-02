"Я мечтаю стать многодетной успешной мамой": Регина Тодоренко рассказала о новой цели в жизни

Регина Тодоренко стала известна после работы в проекте "Орел и Решка". Девушка в рамках шоу много путешествовала. После того, как у них с Владом Топаловым родился сын, Регина не забросила работу, а продолжила сниматься в разных проектах и вести собственное шоу на YouTube.

Регина Тодоренко, которая замужем за российским певцом Владом Топаловым воспитывает двухлетнего сына Михаила.

"Быть мамой - это непередаваемое счастье! Раньше я была готова к путешествию в любое время суток, в моей сумочке всегда лежал паспорт, пара нижнего белья и Маска для лица. Моим домом стал Самолет. А теперь меня из дома за уши не вытянешь. Кто же будет следить за моими помидорными и огурцовыми грядками! - пошутила Тодоренко в Instagram. - Если честно, я мечтаю стать многодетной успешной мамой, ведь дети - это грандиозный мотиватор, с ними все время хочется чего-то достигать: быть лучшим родителем, быть верным другом, быть профессионалом в своем деле, чтоб с тебя брали пример, быть немножко героем и немножко изобретателем и немножко художником, быть тем человеком, который покорил Эверест и одновременно любящей нежной женщиной".

Знаменитость призналась, что у нее пропало желание хвастаться своими заслугами, чтобы завоевать внимание собеседника.

"Теперь мое сердце жаждет семьей покорять новые неизведанные места нашей прекрасной планеты! - рассказала она. - Чтобы потом через десятки лет всей семьей вспоминать о путешествии по Северному полюсу, о рыбалке на Амазонке, о проливном дожде в Малайзии и о прыжке с парашютом над пустыней Намиб".

Ранее Регина Тодоренко рассказывала, что уезжать из дома без 2-летнего сына Михаила для нее очень сложно. "Нет, мне совсем не страшно оставить малыша на папу, я уверена, что они отлично проведут время, но... а вдруг я пропущу новое слово или фразe, а вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров. В общем, я - типичная сумасшедшая мамуля, которая тревожится по любому поводу, особенно если дело касается разлуки", - рассказала Тодоренко.