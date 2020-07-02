Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев
Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев
Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
Чемпион Украины сыграет с Барселоной в Лиге чемпионов
Чемпион Украины сыграет с Барселоной в Лиге чемпионов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июля

Беременная Alyosha порадовала поклонников курьезным видео

Беременная Alyosha порадовала поклонников курьезным видео
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
На последних сроках беременности Alyosha отложила музыкальную карьеру и посвящает себя будущий дочери и двум сыновьям. Звезда устроила прогулку по парку и показала, как чешет огромный живот.

Популярная певица готовится в третий раз стать мамой. 

Будущая мама девочки со дня на день родит третьего ребенка. А пока беременная Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) радует поклонников атмосферными фото и видео, на которых демонстрирует на камеру округлый животик. В Инстаграме она опубликовала курьезный ролик с летней прогулки по Киеву, которую устроила раньше.

Для выхода она выбрала облегающие серое платье длины миди, которое делало фантастический акцент на ее фигуре. Несмотря на то, что большой живот уже давно создает звезде определенные трудности, похоже, она чувствует легкость, которую и показывает перед объективом камеры. Однако малыш напоминал о себе и во время фотосессии, поэтому Alyosha смешно почесала живот, даже не подозревая, что ее продолжают снимать. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

А шо?)

Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Реакция сети

"Я мечтаю стать многодетной успешной мамой": Регина Тодоренко рассказала о новой цели в жизни

В комментариях под постом фанаты не скупились на комплименты Alyosha и еще раз подчеркнули, что ее животик выглядит идеально. Пользователи сети осознают, что артистка вот-вот отправится в роддом и с нетерпением ждут появления крошки в звездной семье: "Легких родов тебе", "Какие же вы красивые, девочки", "Когда уже появится ваша принцесса?", "Кругленькая такая, хорошенькая".

Среди поклонников певицы есть и те мамы, которые вспомнили ощущение, когда во время беременности чешется живот: "Ой, прям ностальжи. Вспомнила, как чешется".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Alyosha, Курьезные видео.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зубная боль: как помочь самому себе
02 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
03 Роскошная шевелюра: продукты, которые ускорят рост волос
04 Итоги дня 1 июля: Карантин, Порошенко снова в ГБР и повышение пенсий
05 В Черкассах от коронавируса умер врач Олег Гайда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве назвали регионы, которые не готовы к ослаблению карантина
11 регионов не готовы к ослаблению карантина
С сегодняшнего дня в Украине открываются кинотеатры
С сегодняшнего дня в Украине открываются кинотеатры
Паводки на западе Украины: подтопленными остаются еще 12 сел
На западе Украины подтопленными остаются еще 12 сел
Как правильно загадывать желания, чтобы они чаще сбывались
Как правильно загадывать желания, чтобы они чаще сбывались
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь