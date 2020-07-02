Беременная Alyosha порадовала поклонников курьезным видео

На последних сроках беременности Alyosha отложила музыкальную карьеру и посвящает себя будущий дочери и двум сыновьям. Звезда устроила прогулку по парку и показала, как чешет огромный живот.

Популярная певица готовится в третий раз стать мамой.

Будущая мама девочки со дня на день родит третьего ребенка. А пока беременная Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) радует поклонников атмосферными фото и видео, на которых демонстрирует на камеру округлый животик. В Инстаграме она опубликовала курьезный ролик с летней прогулки по Киеву, которую устроила раньше.

Для выхода она выбрала облегающие серое платье длины миди, которое делало фантастический акцент на ее фигуре. Несмотря на то, что большой живот уже давно создает звезде определенные трудности, похоже, она чувствует легкость, которую и показывает перед объективом камеры. Однако малыш напоминал о себе и во время фотосессии, поэтому Alyosha смешно почесала живот, даже не подозревая, что ее продолжают снимать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А шо?) Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 1 Июл 2020 в 10:54 PDT

Реакция сети

В комментариях под постом фанаты не скупились на комплименты Alyosha и еще раз подчеркнули, что ее животик выглядит идеально. Пользователи сети осознают, что артистка вот-вот отправится в роддом и с нетерпением ждут появления крошки в звездной семье: "Легких родов тебе", "Какие же вы красивые, девочки", "Когда уже появится ваша принцесса?", "Кругленькая такая, хорошенькая".

Среди поклонников певицы есть и те мамы, которые вспомнили ощущение, когда во время беременности чешется живот: "Ой, прям ностальжи. Вспомнила, как чешется".