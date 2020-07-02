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Сергей Бабкин посветил достоинством в розовом наряде балерины

Сергей Бабкин посветил достоинством в розовом наряде балерины
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Популярный украинский певец Сергей Бабкин удивил поклонников экстравагантным образом.

На своей странице в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором предстал в наряде балерины. На Бабкина натянули белые колготки, пуанты, розовое боди и балетную пачку. Образ дополнили розовые листочки на голове.

Судя по подписи к фото, Бабкину пришлось переодеться в женский костюм во время съемок передачи "Хто Зверху".

Музыкант вместе с другими звездными коллегами стал героем нового выпуска 10 сезона щоу "Кто сверху?", съемки которого только стартовали. 

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"Стойка на пуантах – выполнено", - подписал Бабкин, отметив, что благодаря съемкам шоу он возвращается в форму.

Артист одел розовый боди с прозрачной вставкой на груди, балетную пачку и белые колготки. Однако настоящим шоком стало то, что Сергей Бабкин примерил пуанты и даже сумел воспроизвести балетную позу. Он поднял руки над головой и умело стал на цыпочках.

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Звезда, Сергей Бабкин, Наряд балерины.

Автор:

Телеграф
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