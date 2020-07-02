"Стыд Вам и позор": Том Хэнкс обратился к тем, кто не носит защитные маски

Многие люди пренебрегают защитными средствами и соблюдением социальной дистанции. Звезды Голливуда решили отреагировать на это. Они начали призывать носить маски и соблюдать нужную дистанцию в условиях пандемии.

Одним из них стал известный актер Том Хэнкс. Он как никто знает, что такое коронавирус, ведь переболел им вместе с супругой. А также стал донором крови для создания вакцины.

Актер пристыдил всех тех, кто не хочет носить защитные маски.

"Есть только три вещи, которые мы можем сделать: носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки. Это просто и легко. Если кто-то не может найти в себе силы практиковать эти вещи, то стыд вам и позор. Не будьте дураками, делайте свое дело.", - сказал актер.

Также ранее, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон призвала поклонников носить маски, опубликовав снимок в маске в своем Instagram.

"Я понимаю, что маски неудобны. Но разве вы не чувствуете, что хуже, когда предприятия закрываются, рабочие места теряются, работники здравоохранения достигают абсолютного истощения. И так много жизней было унесено этим вирусом, потому что мы не делаем достаточно…Если вас волнуют человеческие жизни, пожалуйста, просто носите маски и призывайте окружающих делать то же самое", - написала Энистон.