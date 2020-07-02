Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Казахстан и Украина обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Казахстан и Украина обсудили торгово-экономическое сотрудничество
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
Арум назвал точную дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Арум назвал точную дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Астрономы нашли центр тяжести Солнечной системы
Астрономы нашли центр тяжести Солнечной системы

"Стыд Вам и позор": Том Хэнкс обратился к тем, кто не носит защитные маски

"Стыд Вам и позор": Том Хэнкс обратился к тем, кто не носит защитные маски
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Многие люди пренебрегают защитными средствами и соблюдением социальной дистанции. Звезды Голливуда решили отреагировать на это. Они начали призывать носить маски и соблюдать нужную дистанцию в условиях пандемии.

Одним из них стал известный актер Том Хэнкс. Он как никто знает, что такое коронавирус, ведь переболел им вместе с супругой. А также стал донором крови для создания вакцины.

Актер пристыдил всех тех, кто не хочет носить защитные маски.

"Есть только три вещи, которые мы можем сделать: носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки. Это просто и легко. Если кто-то не может найти в себе силы практиковать эти вещи, то стыд вам и позор. Не будьте дураками, делайте свое дело.", - сказал актер.

Том Хэнкс "вручил" выпускникам 2020 года особый диплом (Фото)

Также ранее, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон призвала поклонников носить маски, опубликовав снимок в маске в своем Instagram.

"Я понимаю, что маски неудобны. Но разве вы не чувствуете, что хуже, когда предприятия закрываются, рабочие места теряются, работники здравоохранения достигают абсолютного истощения. И так много жизней было унесено этим вирусом, потому что мы не делаем достаточно…Если вас волнуют человеческие жизни, пожалуйста, просто носите маски и призывайте окружающих делать то же самое", - написала Энистон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актер, Том Хэнкс, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Употребили в пищу сырое мясо сурка: в азиатской стране вспышка бубонной чумы
02 Зубная боль: как помочь самому себе
03 Напитки, которые противопоказаны мужчинам после 50 лет
04 Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
05 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поправки в Конституцию РФ: Кремль назвал триумфом результаты голосования
Кремль назвал триумфом результаты референдума
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь