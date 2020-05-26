Том Хэнкс "вручил" выпускникам 2020 года особый диплом (Фото)

Новости шоу бизнеса:Том Хэнкс решил поднять дух ученикам и опубликовал в социальных сетях фото специального диплома, подписанного им и Альбертом Эйнштейном.

Том Хэнкс поздравил в соцсетях всех выпускников 2020 года, оставшихся из-за текущей ситуации без праздника. Специально для них актер опубликовал свою версию диплома об окончании школы.

В документе написано, что владелец этого диплома - счастливчик, раз смог окончить школу несмотря на кризис.

"Вы показали свою честь, усердие, сообразительность и социальную ответственность", - указано в дипломе, подписанном самим Хэнксом, а также Альбертом Эйнштейном.

View this post on Instagram A post shared by Tom Hanks (@tomhanks) on May 22, 2020 at 6:57am PDT

Актер предложил распечатать его и поставить в рамочку, а после говорить всем, что это от Тома Хэнкса.

Кроме того, актер опубликовал архивную фотографию 1974 года, тогда он сам был выпускником и оканчивал Skyline High School в Окленде, штат Калифорния.

View this post on Instagram A post shared by Tom Hanks (@tomhanks) on May 22, 2020 at 6:50am PDT

Напомним, звездная пара актеров Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, которые вылечились от коронавируса COVID-19, сдали кровь в рамках исследования, чтобы помочь с разработкой вакцины.