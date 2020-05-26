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Том Хэнкс "вручил" выпускникам 2020 года особый диплом (Фото)
Том Хэнкс "вручил" выпускникам 2020 года особый диплом (Фото)

Том Хэнкс "вручил" выпускникам 2020 года особый диплом (Фото)

Том Хэнкс "вручил" выпускникам 2020 года особый диплом (Фото)
19:38 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса:Том Хэнкс решил поднять дух ученикам и опубликовал в социальных сетях фото специального диплома, подписанного им и Альбертом Эйнштейном.

Том Хэнкс поздравил в соцсетях всех выпускников 2020 года, оставшихся из-за текущей ситуации без праздника. Специально для них актер опубликовал свою версию диплома об окончании школы.

В документе написано, что владелец этого диплома - счастливчик, раз смог окончить школу несмотря на кризис.

"Вы показали свою честь, усердие, сообразительность и социальную ответственность", - указано в дипломе, подписанном самим Хэнксом, а также Альбертом Эйнштейном.

 
 
 
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Актер предложил распечатать его и поставить в рамочку, а после говорить всем, что это от Тома Хэнкса.

"Большие знания еще впереди": звезда "Джентльменов" поздравил выпускников 2020 года (Видео)

Кроме того, актер опубликовал архивную фотографию 1974 года, тогда он сам был выпускником и оканчивал Skyline High School в Окленде, штат Калифорния.

 
 
 
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Напомним, звездная пара актеров Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, которые вылечились от коронавируса COVID-19, сдали кровь в рамках исследования, чтобы помочь с разработкой вакцины.

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Поздравление, Диплом, Том Хэнкс, Выпускники.
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