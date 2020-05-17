"Большие знания еще впереди": звезда "Джентльменов" поздравил выпускников 2020 года (Видео)

Новости шоу бизнеса:Чтобы подбодрить всех выпускников в это непростое время актер Мэттью Макконахи записал трогательное видеообращение.

Конец весны, а значит не за горами выпускные. В США уже многие школьники и студенты получили свои аттестаты и дипломы. Чтобы подбодрить их в это непростое время Мэттью Макконахи записал трогательное видеообращение. Началась речь актера с отсылки к фильму "Под кайфом и в смятении" 1993 года об американских выпускниках школы, которые готовятся вступить во взрослый мир.

С роли в этой картине началась карьера Макконахи. Там же его герой с неподражаемой интонацией произносит: "Alright, alright, alright" ("Неплохо, неплохо, неплохо").

С этой же фразы начал Мэттью и сегодня:

"Поздравляю. Галочка поставлена! Неплохо, неплохо, неплохо…

View this post on Instagram originals @jklivinfoundation @utaustintx A post shared by Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) on May 15, 2020 at 9:43am PDT

Слышал, что у вас не будет выпускного бала, официальной церемонии - не грустите от этого. В конце концов, вы же теперь уникальные! Вы такие единственные выпускники! Поверьте, в жизни будет еще много веселья!

Помните, вы будете учиться всю свою жизнь. Большие знания еще впереди. Все познается на опыте и вам предстоит научиться применять полученные на уроках знания в реальной жизни. Вот, где начинается веселье! Вот, когда становиться по-настоящему сложно.

Не беспокойтесь о том, что еще не определились, чем хотите заниматься всю жизнь. Мне 50 лет, и у меня до сих пор бывают дни, когда я не понимаю, занимаюсь ли я своим делом.

Главное, продолжать что-то делать, находиться в процессе и наслаждаться им так сильно, как это только возможно".

Напомним, месяц назад актеры Сандра Буллок и Мэттью Макконахи пожертвовали тысячи защитных масок для работников медицинской сферы.