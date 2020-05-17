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"Большие знания еще впереди": звезда "Джентльменов" поздравил выпускников 2020 года (Видео)

"Большие знания еще впереди": звезда "Джентльменов" поздравил выпускников 2020 года (Видео)
20:09 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Чтобы подбодрить всех выпускников в это непростое время актер Мэттью Макконахи записал трогательное видеообращение.

Конец весны, а значит не за горами выпускные. В США уже многие школьники и студенты получили свои аттестаты и дипломы. Чтобы подбодрить их в это непростое время Мэттью Макконахи записал трогательное видеообращение. Началась речь актера с отсылки к фильму "Под кайфом и в смятении" 1993 года об американских выпускниках школы, которые готовятся вступить во взрослый мир.

С роли в этой картине началась карьера Макконахи. Там же его герой с неподражаемой интонацией произносит: "Alright, alright, alright" ("Неплохо, неплохо, неплохо").

С этой же фразы начал Мэттью и сегодня:

"Поздравляю. Галочка поставлена! Неплохо, неплохо, неплохо…

 
 
 
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originals @jklivinfoundation @utaustintx

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Слышал, что у вас не будет выпускного бала, официальной церемонии - не грустите от этого. В конце концов, вы же теперь уникальные! Вы такие единственные выпускники! Поверьте, в жизни будет еще много веселья!

Помните, вы будете учиться всю свою жизнь. Большие знания еще впереди. Все познается на опыте и вам предстоит научиться применять полученные на уроках знания в реальной жизни. Вот, где начинается веселье! Вот, когда становиться по-настоящему сложно.

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Не беспокойтесь о том, что еще не определились, чем хотите заниматься всю жизнь. Мне 50 лет, и у меня до сих пор бывают дни, когда я не понимаю, занимаюсь ли я своим делом.

Главное, продолжать что-то делать, находиться в процессе и наслаждаться им так сильно, как это только возможно".

Напомним, месяц назад актеры Сандра Буллок и Мэттью Макконахи пожертвовали тысячи защитных масок для работников медицинской сферы.

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Поздравление, Выпускники, Мэттью МакКонахи.
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