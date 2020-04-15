Том Хенкс с супругой сдали кровь для разработки вакцины против COVID-19

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сдали кровь для разработки вакцины от коронавируса.

Звездная пара актеров Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, которые вылечились от коронавируса COVID-19, сдали кровь в рамках исследования, чтобы помочь с разработкой вакцины. Об этом Уилсон рассказала в эфире программы CBS This Morning, сообщает Independent.

Уилсон поделилась новостью в своем первом интервью после выздоровления, рассказав ведущей Гейл Кинг, она и Хэнкс "ждут, чтобы услышать, помогут ли наши антитела в создании вакцины", и смогут ли они сдать плазму.

У супругов диагностировали COVID-19 в марте. Сейчас они полностью выздоровели от болезни, однако им сказали, что вирус может вернуться снова.

Также Уилсон рассказала о симптомах COVID-19, которые им с мужем пришлось испытать на себе. По ее словам, она никогда раньше не испытывала такого проявления болезни и подобной слабости. Уилсон отметила, что была очень истощенной, страдала от боли и дискомфорта, и не хотела, чтобы ее трогали. Также у нее была лихорадка, озноб и потеря ощущения вкуса и запаха.

В то же время у Хэнкса не было такой высокой температуры и он не терял чувство вкуса и запаха.

Кроме того, актриса рассказала, что ей назначили препарат "Хлорохин", который активно пропагандирует президент США Дональд Трамп как эффективное лекарство от коронавируса. Уилсон заявила, что почувствовала на себе побочные эффекты от него, в частности тошноту, головокружение, боль в мышцах и слабость.