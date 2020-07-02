И для работы, и на свидание: Маша Ефросинина показала стильный летний look

За ее аккаунтом следят сотни тысяч женщин, поэтому она часто демонстрирует свои аутфиты и показывает варианты нарядов, в которых можно выглядеть великолепно в любом месте и в любое время.
Телеведущая для рабочего дня выбрала светлые джинсы с высокой посадкой и коричневую рубашку свободного кроя. Длинные рукава знаменитость закатила до локтей, а верхнюю пуговицу расстегнула, чем добавила образу особого шарма.
Дополнила летний повседневный look коричневой сумочкой на плечо, подвеской в виде цепи и солнцезащитными очками с зеркальными линзами. Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня в сториз провела опрос, мол у кого как изменились отношения с подругами за карантин ( или назовём его «весна в заточении», потому что сейчас тоже вроде как карантин, но всем пофигу) ? Одним словом, спросила потепление с подругами или разлад? Результат- более 30% разладов... И мне вдруг подумалось, что мы так много с вами в начале карантина строили прогнозов про отношения полов внутри новой реальности, что совсем забыли обсудить результаты! Ну что у кого, рассказывайте? Кто забеременел? Развёлся? Вернулся к бывшему?Влюбился в онлайне? Завёл друзей? Открыл для себя прелести одиночества? #срочныйопрос
В публикации она спросила поклонниц о том, как изменилась их личная жизнь во время карантина. Маша отметила, что после опроса, который она проводила в инстаграм-сторис, поняла, что дружба у многих закончилась, поэтому ей стало интересно, какие изменения произошли в отношениях ее поклонниц с любимыми мужчинами.