Приоделась для Остапчука, а он не пришел: Лилия Ребрик похвасталась стильным нарядом

Лилия едвали не ежедневно показывает подписчицам свои аутфиты и вдохновляет их на новые красивые look of the day.
Для теплого солнечного дня Лилия выбрала легкий костюм лилового цвета со свободным низом и с рюшами в зоне декольте. Отметим, что именно этот цвет является чрезвычайно актуальным в летнее время. Соединила наряд с туфлями-лодочками в тон на высоких каблуках.
Теледива дополнила свой образ стильными серьгами и часами. Волосы собрала в прическу сзади, оставив только две пряди, которые хорошо спадали на лицо. Макияж у Ребрик был в естественных оттенках.
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Сьогодні міжнародний день сюрпризів. Я обожнюю сюрпризи: і робити, і отримувати їх (щоправда, йдеться лише про приємні). Але мій чоловік @andrii_dykyi жартує, що мені й сюрприз неможливо по-людськи зробити: все треба узгодити зі мною через мою одвічну зайнятість. ⠀ А ви як: дружите з сюрпризами? Більше любите робити чи отримувати? Можете у коментарях навіть описати свій найяскравіший сюрприз в житті. Дуже цікаво!))) ⠀ Ну і наш сьогоднішній ефір сирприз не оминув. Чекали на зіркового співведучого в студії @ranok_ua , а він не прийшов. Вова, Вова @vova_ostapchuk , може то такий був задум до дня сюрпризів?... хм ⠀ Нехай з вами трапляються лише приємні сюрпризи! Look by @mingami.ua #ранокзукраїною
В заметке знаменитость отметила, что сегодня Международный день сюрпризов. Звезда говорит, что обожает делать и получать приятное. Лилия призналась, что ее муж, Андрей Дикий шутит, потому что из-за вечной занятости даже о сюрпризе с ней нужно договариваться и все согласовывать заранее.