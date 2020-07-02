Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Казахстан и Украина обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Казахстан и Украина обсудили торгово-экономическое сотрудничество
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
СМИ: В клубе Милевского вспышка коронавируса, заражен украинский футболист
В клубе Милевского вспышка коронавируса, заражен украинский футболист
Отразит особенности характера: ученые создали ИИ, который нарисует Вас в процессе "разговора"
Ученые создали ИИ, который нарисует Вас в процессе "разговора"

Приоделась для Остапчука, а он не пришел: Лилия Ребрик похвасталась стильным нарядом

Приоделась для Остапчука, а он не пришел: Лилия Ребрик похвасталась стильным нарядом
18:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик похвасталась стильным летним образом. Фото появилось в профиле знаменитости в инстаграме.

Лилия едвали не ежедневно показывает подписчицам свои аутфиты и вдохновляет их на новые красивые look of the day.

Для теплого солнечного дня Лилия выбрала легкий костюм лилового цвета со свободным низом и с рюшами в зоне декольте. Отметим, что именно этот цвет является чрезвычайно актуальным в летнее время. Соединила наряд с туфлями-лодочками в тон на высоких каблуках.

Теледива дополнила свой образ стильными серьгами и часами. Волосы собрала в прическу сзади, оставив только две пряди, которые хорошо спадали на лицо. Макияж у Ребрик был в естественных оттенках.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сьогодні міжнародний день сюрпризів. Я обожнюю сюрпризи: і робити, і отримувати їх (щоправда, йдеться лише про приємні). Але мій чоловік @andrii_dykyi жартує, що мені й сюрприз неможливо по-людськи зробити: все треба узгодити зі мною через мою одвічну зайнятість. ⠀ А ви як: дружите з сюрпризами? Більше любите робити чи отримувати? Можете у коментарях навіть описати свій найяскравіший сюрприз в житті. Дуже цікаво!))) ⠀ Ну і наш сьогоднішній ефір сирприз не оминув. Чекали на зіркового співведучого в студії @ranok_ua , а він не прийшов. Вова, Вова @vova_ostapchuk , може то такий був задум до дня сюрпризів?... хм ⠀ Нехай з вами трапляються лише приємні сюрпризи! Look by @mingami.ua #ранокзукраїною

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Проглотила смешинку": Лилия Ребрик поделилась подборкой неудачных дублей (Видео)

В заметке знаменитость отметила, что сегодня Международный день сюрпризов. Звезда говорит, что обожает делать и получать приятное. Лилия призналась, что ее муж, Андрей Дикий шутит, потому что из-за вечной занятости даже о сюрпризе с ней нужно договариваться и все согласовывать заранее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Лилия Ребрик, Телеведущая, Наряд.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Употребили в пищу сырое мясо сурка: в азиатской стране вспышка бубонной чумы
02 Напитки, которые противопоказаны мужчинам после 50 лет
03 Зубная боль: как помочь самому себе
04 Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
05 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поправки в Конституцию РФ: Кремль назвал триумфом результаты голосования
Кремль назвал триумфом результаты референдума
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь