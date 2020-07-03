Анна Седокова трогательно поздравила молодого бойфренда с днем рождения

37-летняя поп-певица опубликовала фото возлюбленного, сопроводив его трогательной подписью со словами любви.

Вчера, 2 июля, свой день рождения отмечает Янис Тимма - латвийскому баскетболисту исполняется 28 лет. Анна Седокова публично поздравила именинника в социальных сетях, оставив чувственное послание.

Знаменитость опубликовала в Instagram фото возлюбленного и написала:

"С днем рождения, любимый. Я не знаю человека лучше и больше никогда не хочу знать. Я не знаю того, кто применял бы свою силу с такой порядочностью и интеллектом. Я не знаю того, кто любил меня когда-то больше... И никогда не хочу знать. Я тебя очень люблю. Я всегда рядом".

Певица также рассказала, как они с бойфрендом планируют отпраздновать день рождения. "Сегодня будет отличный вечер. В тихом ресторанчике. Только ты и я", - написала 37-летняя певица под совместным снимком с молодым бойфрендом.

Как сообщалось ранее, Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин. Слухи о романе певицы с баскетболистом появились еще в августе 2019 года, тогда пару заметили на отдыхе в Турции.