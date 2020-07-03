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Юморист и актер Юрий Ткач растрогал сеть ярким семейным фото

Юморист и актер Юрий Ткач растрогал сеть ярким семейным фото
Обновлено 09:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Фоловери выражают свое восхищение в комментариях и отмечают, что Юрий, жена Виктория и маленькая дочка Елизавета является чрезвычайно хорошей семьей.

Украинский юморист и актер Юрий Ткач опубликовал в сети яркое семейное фото, которое умилило его поклонников. 

Ткач является активным пользователем Инстаграма. На его аккаунт подписано более полутора миллионов пользователей этой социальной сети. Звездой блога является его доченька Лиза, которая часто появляется на фотографиях или роликах вместе с папой. Однако мужчина не скрывает и своей возлюбленной Виктории. Он неоднократно делился с поклонниками совместными кадрами.

Семейное фото Юрия Ткача 

 
 
 
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Киці Папині ))) @viktoriya_tka4 #крошкаlizi

Юрий известный, как звезда проекта "Квартал 95" и судья телевизионного шоу "Лига смеха". Его шутками увлекается вся страна. Комик умеет поднять настроение и регулярно делает это не только на сцене, но и публикуя различные фото и видео в инстаграм-профиле.

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Несколько часов назад Ткач поделился теплой фотографией. Вместе с женой и дочерью он позировал на фоне яркого граффити и ретро-автомобиля. На их лицах неизменно сияет улыбка, выглядят невероятно счастливыми. Звездная семейка наслаждается каждым днем и показывает отличный пример для фанатов.

Маленькая Лиза и ее мама Виктория изображены в одинаковых синих платьях. Юрия видим в светлых джинсовых шортах и белой футболке с надписью черного цвета.

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Комик, Юморист, Семейное фото, Юрий Ткач.

Автор:

Телеграф
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