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"Невероятные ощущения свободы": Юрий Горбунов предстал "капитаном корабля" (Видео)

"Невероятные ощущения свободы": Юрий Горбунов предстал "капитаном корабля" (Видео)
21:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов в восторге от водных прогулок и водного транспорта. А рулить - просто обожает. Сегодня, артист поделился со своими фанатами впечатляющим видео, на котором выступил в роли капитана.

Ролик Горбунов опубликовал на своей личной странице в Инстаграме. Ведущий не сильно часто балует поклонников публикациями, но уж если выставляет что-то, то самые яркие моменты из своей жизни. 

Уже не раз Юрий вместе с супругой Катей Осадчей и сыном на карантине устраивают водные прогулки по Днепру.  Но во время крайнего путешествия по реке актер уже сам "за штурвалом". Юрия переполняли невероятные, ведь это его хобби и он с радостью посвящает свободное время плаванию. 

Вместо штурвала – румпель. Ты управляешь яхтой, на борту еще 4 человека и полные паруса! Невероятные ощущения свободы и ответственности! – написал в публикации Горбунов.

Юрий Горбунов о новом увлечении: "Открыл для себя яхтинг" (Фото)

Ранее, Юрий уже показывал кадры с "водных" выходных с Катей Осадчей и сынишкой, где учит своего маленького Ивана яхтингу.

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Актер, Телеведущий, Юрий Горбунов.

Автор:

Телеграф
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