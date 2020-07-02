"Невероятные ощущения свободы": Юрий Горбунов предстал "капитаном корабля" (Видео)

Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов в восторге от водных прогулок и водного транспорта. А рулить - просто обожает. Сегодня, артист поделился со своими фанатами впечатляющим видео, на котором выступил в роли капитана.

Ролик Горбунов опубликовал на своей личной странице в Инстаграме. Ведущий не сильно часто балует поклонников публикациями, но уж если выставляет что-то, то самые яркие моменты из своей жизни.

Уже не раз Юрий вместе с супругой Катей Осадчей и сыном на карантине устраивают водные прогулки по Днепру. Но во время крайнего путешествия по реке актер уже сам "за штурвалом". Юрия переполняли невероятные, ведь это его хобби и он с радостью посвящает свободное время плаванию.

Вместо штурвала – румпель. Ты управляешь яхтой, на борту еще 4 человека и полные паруса! Невероятные ощущения свободы и ответственности! – написал в публикации Горбунов.

Ранее, Юрий уже показывал кадры с "водных" выходных с Катей Осадчей и сынишкой, где учит своего маленького Ивана яхтингу.