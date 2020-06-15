Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо
Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)

Маленький капитан: Юрий Горбунов начал учить своего сына управлять яхтой (Фото)

Маленький капитан: Юрий Горбунов начал учить своего сына управлять яхтой (Фото)
Обновлено 20:08 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram
Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился фото, как маленький сын управляет целой яхтой.

В эти выходные популярные телеведущие Екатерине Осадчая и Юрий Горбунов решили поплавать по Днепру. Впрочем, если еще на прошлой неделе телеведущий осваивал искусство управления судном, то теперь уже учит своего маленького сына Ивана. Соответствующими снимками Горбунов поделился в своем Instagram.

Тем временем, пока мужчины управляли яхтой, Екатерина Осадчая времени не теряла и принимала солнечные ванны.

В своем фотоблоге ведущая программы "Світське житті" показала, как загорала на палубе в купальнике.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) on

К лету готова: Катя Осадчая похвасталась подтянутой фигурой

"Лето - время фотографий в купальнике! Летом короткие поездки на море в июне были подзарядкой и предвкушением предстоящего отпуска. В этом году все иначе, но не повод не купаться в ближайшем водоеме, готовить дома ужины, смотреть кино на улице, гулять по пустым улицам вечернего города и придумывать тысячу безопасных развлечений для себя и семьи", - написала Екатерина Осадчая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Катя Осадчая, Яхтинг, Юрий Горбунов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
02 МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
03 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
04 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
05 В Украине новый этап смягчения карантина: что разрешат с сегодняшнего дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
200 млн займа от МБРР для Украины: в Минюсте рассказали детали
200 млн займа от МБРР: в Минюсте рассказали детали
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
София Вергара и Джо Манганьелло отметили шестую годовщину отношений
София Вергара и Джо Манганьелло отметили шестую годовщину отношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь