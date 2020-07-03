Ким Кардашьян показала, во что Канье Уэст превратил их ванну в ее отсутствие (Видео)

Ванная Ким и Канье привлекает особое внимание поклонников пары: там стоят кресла, а раковина больше похожа на столешницу — в ней нет углубления и слива. Но некоторым пользователями после видео о растениях стало не до убранства дома звезд.

Недавно Ким Кардашьян похвасталась подписчикам в Instagram подарком от своего мужа Канье Уэста. Она выложила ролик, в котором показала ванную комнату — Канье уставил ее кадками с фиолетовыми, зелеными и белыми растениями.

Прихожу я домой, а наша ванная украшена… как заколдованный лес. Как красиво, — поделилась впечатлением Ким.

"Там вообще-то люди умирают. Спасибо, что поделилась этим видео и показала, на что вы потратили столько денег на свою ванную", "Мде… Редкие вымирающие растения в вашей роскошной ванной. Грустно", "А чего они такие сухие и почти мертвые? Я иначе представляю себе заколдованный лес", "У Канье плохой вкус", "Я надеюсь, к этому подарку прилагались антидепрессанты", — высказываются в комментариях Кардашьян пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Kim via IG Story! Bathroom goals or no? Публикация от Kim Kardashian Updates (@kimkardashiansnap) 30 Июн 2020 в 12:39 PDT

В мае инсайдеры рассказывали, что во время карантина отношения между Ким и Канье стали очень напряженными.

Они разбежались по разным сторонам дома, чтобы сохранить вежливое общение, — отметил источник. Пара осталась дома с четырьмя детьми, а Ким пришлось взять на себя все домашние обязанности и обучение детей.

Раньше я задумывалась об еще одном ребенке, но теперь поняла, что мне хватит. Мне приходится много готовить, стирать. Нужно заниматься с детьми. Я теперь иначе смотрю на учителей — это труд, который достоин уважения. Очень трудно все это совмещать, — жаловалась в карантинном интервью Ким.