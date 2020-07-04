Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)

Победительница 10 сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Ульянова продолжает делиться в соцсети откровенными фотографиями.

Даша Ульянова в очередной раз взбудоражила сеть эротическим фото. Девушка позировала у бассейна, демонстрируя свою сексуальность.

На днях девушка опубликовала в Инстаграм кадр с отдыха в загородном комплексе Sobi CLUB. Она не стесняется предстать перед камерой в откровенном наряде или вообще без него.

На новом снимке девушка продемонстрировала стройную фигуру в бикини кислотно-желтого цвета. Гимнастка сексуально выгнулась возле бассейна.

Также внимание привлекают длинные стройные ноги девушки. Фото в очередной раз продемонстрировало ее изящное тело и элегантную пластику.

Солнечный день, хорошая компания и яркий купальник – залог прекрасного дня, – подписала фото Даша.