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Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)

Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)
Обновлено 08:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Победительница 10 сезона романтического шоу “Холостяк“ Даша Ульянова продолжает делиться в соцсети откровенными фотографиями.

Даша Ульянова в очередной раз взбудоражила сеть эротическим фото. Девушка позировала у бассейна, демонстрируя свою сексуальность.

На днях девушка опубликовала в Инстаграм кадр с отдыха в загородном комплексе Sobi CLUB. Она не стесняется предстать перед камерой в откровенном наряде или вообще без него.

На новом снимке девушка продемонстрировала стройную фигуру в бикини кислотно-желтого цвета. Гимнастка сексуально выгнулась возле бассейна. 

 
 
 
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Солнечный день, хорошая компания и яркий купальник от @istanbul_kr_lingerie - залог прекрасного дня Блин, вчера так классно было. Во время отдыха на меня засмотрелась маленькая девочка и давай звать маму, мол, посмотри, какая красивая «ляля» в ярком купальнике Получать комплименты от детей так приятно, я не могу... ведь они всегда честные и искренние Дорогие, куда бы вы не отправились в данной ситуации - в Турцию, Египет, Одессу, на речку, в бассейн или позагорать на даче. Купальник от @istanbul_kr_lingerie скрасит любой отдых и готовьтесь ловить лучики восхищения и если вы ещё в поиске того самого идеального, то рекомендация от Дашухи подъехала, как никогда кстати

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

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Также внимание привлекают длинные стройные ноги девушки. Фото в очередной раз продемонстрировало ее изящное тело и элегантную пластику.

Солнечный день, хорошая компания и яркий купальник – залог прекрасного дня, – подписала фото Даша.

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Все по теме:

Холостяк 10, Даша Ульянова, Эротические фото, Сексуальные фото.

Автор:

Телеграф
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