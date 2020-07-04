Джорджо Армани назначили послом ООН по вопросам туризма в Италии

Известный итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани стал послом Всемирной туристской организации ООН. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

"Устойчивость для Джорджо означает создание системы, которая способна пережить время и уважать все ресурсы с полным осознанием, что будущее грядущих поколений зависит от выбора сегодняшнего дня", - говорится в заявлении Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO).

Кроме Армани, новым специальным послом также назначили не менее известного итальянского шеф-повара Джино Сорбилло, который славится приготовлением традиционной неаполитанской пиццы.

Отмечается, что 85-летний основатель бренда Armani и Джино Сорбилло займутся вопросами перезапуска туризма в Италии. Своим авторитетным влиянием лидеры в области моды и гастрономии поспособствуют превращению страны в мирового лидера в сфере туризма.

Напомним, что недавно компания Джорджо Армани пожертвовала 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом. Мировой кутюрье поблагодарил итальянских врачей за их неоценимый вклад в таких рисковых условиях пандемии COVID-19.